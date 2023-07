PM apreende drogas e arma de fogo durante operação em Além Paraíba

A Polícia Militar apreendeu drogas, arma de fogo e prendeu uma pessoa durante a Operação Ocupação Fase III realizada em Além Paraíba. As ocorrências foram registradas na sexta-feira, 7 de julho, e no sábado (8).

Na sexta, uma patrulha de reconhecimento verificou denúncias recebidas via 181 dando conta de tráfico de drogas na Rua Oséas Faria, Praça da Bandeira. De acordo com a corporação, o denunciado foi abordado na porta de sua residência e com ele apreendidos um tablete e uma bucha de maconha.

Diante do flagrante, foi feita uma busca domiciliar, ocasião em que um pote contendo uma porção de maconha e uma arma de fogo foram apreendidas. Os policiais também foram informados a respeito de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil alemparaibana.

Já no sábado (08), ainda durante a Operação, uma equipe apreendeu drogas no Bairro Matadouro. Conforme a Polícia Militar, os policiais se deslocaram até as imediações do escadão que liga aquele bairro ao Morro do Cipó. Ao entrarem em uma trilha, o cão farejador Veloster acusou algo no barranco.

Durante averiguação uma grande quantidade de drogas foi localizada. A PM informou que ao todo, a equipe passou quatro horas na mata de bambu em um terreno íngreme na tentativa de localizar as drogas, que resultaram na apreensão de 120 buchas de maconha e 60 pinos de cocaína.

Fonte e foto: Polícia Militar – divulgação | Texto: Júlio Cabral/O Vigilante Online