Grupo Amigos do Porto Velho realiza rua de lazer

O Grupo Amigos do Porto Velho realizou na manhã do domingo, dia 18 de junho, uma manhã divertida com Rua de Lazer, no calçadão do bairro.

As atividades esportivas e culturais começaram bem cedo com a apresentação da Centenária Associação Musical Banda Carlos Gomes , que mais uma vez deu um show com um repertório bem diversificado. A garotada pôde se divertir com diversas atividades e brincadeiras, recordando as antigas brincadeiras de criança.

O evento contou ainda com Feira de Artesanato com os trabalhos realizados pelos artesãos da cidade, através da Associação dos Artesãos de Além Paraíba - Ateliê Feito por Nós”, do Art’Além Mãos Iluminadas e do Artesanato da Estação de São José, mostrando o melhor do nosso artesanato. Também aconteceu uma exposição de fotografias e uma exposição de jornais com uma homenagem especial ao Jornal Agora , pelos serviços prestados à cidade, ao longo dos seus quarenta e sete anos de circulação, um marco na imprensa escrita em cidades do interior do Estado.

O jornal AGORA cedeu algumas fotos e jornais antigos de seu acervo histórico.

Um grande público esteve presente prestigiando e transformando o evento numa grande confraternização.

PARABÉNS AOS ORGANIZADORES!!

(Texto: Sônia Carvalho / Fotos: Facebook: Amigos do Porto Velho, Vânia Stoco , Margaret Mayrink , Henrique Ferreira )