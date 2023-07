Expo Cordeiro começa neste sábado

A cidade de Cordeiro se prepara para a 79ª edição de sua Exposição Agropecuária e já definiu todas as apresentações musicais para este ano. O evento, que tem como objetivo valorizar o agronegócio e fomentar a economia local, acontecerá entre os dias 15 e 23 de julho, no Parque de Exposições Raul Veiga, no Centro.

Entre as atrações confirmadas, estão os shows gratuitos de renomados artistas do cenário nacional, que prometem animar o público. Durante os nove dias de festa, a programação contará com apresentações de diversos gêneros, como pagode, rock e, principalmente, o sertanejo.

15/07 – Sábado – Ludmilla

16/07 – Domingo – Biquíni

17/07 – Segunda – Ferrugem

18/07 – Terça – Diego e Victor Hugo

19/07 – Quarta – Bruno e Marrone

20/07 – Quinta – Alexandre Pires

21/07 – Sexta – Léo Santana

22/07 – Sábado- Ana Castela

23/07 – Domingo – Mari Fernandez

A festa ainda conta com exposição de animais de diversas raças, Tenda Cultural, com diversas apresentações artísticas e culturais de municipes cordeirenses, concurso leiteiro, leilão de bovinos, rodeio, concurso da Rainha da Exposição, parque de diversões, entre outras atrações.