Claudio Bittencourt e Eliane retornam à presidência do Rotary pela terceira vez

No último dia 05 de julho, aconteceu na barraca/sede do Rotary Club de Além Paraíba, na Ilha do Lazareto, a cerimônia de posse do novo presidente e respectivo Conselho Diretor do tradicional Rotary Club que, há 79 anos, presta serviços sociais e comunitários a Além Paraíba. Na mesma ocasião, tomou posse a nova diretoria da Casa da Amizade (constituída por senhoras de rotarianos) para o período 2023/2024.

O casal James Stewart Villela e Cláudia Castro Villela; com o presidente, Cláudio Antônio Gomes Bittencourt e sua esposa, Eliane Brum Garcia Bittencourt (presidente da Casa da Amizade).

Tomou posse no Rotary o novo presidente, Cláudio Antônio Gomes Bittencourt, sucedendo o ex-presidente James Stewart Villela.

O popular Claudinho Bittencourt está retornando à presidência do clube de serviço pela terceira vez, após dois bem-sucedidos mandatos, nos biênios 2011/2012 e 2018/2019.

Neste biênio 2023/2024, Cláudio Antônio Gomes Bittencourt passou a ocupar, também pela terceira vez, o cargo de Governador Assistente do Distrito 4521 do Rotary International.

Na presidência da Casa da Amizade das senhoras de rotarianos, foi empossada a Sra. Eliane Brum Garcia Bittencourt, esposa de Claudinho (e competente Secretária Municipal de Assistência Social de Estrela Dalva), sucedendo a professora Cláudia Castro Villela.

O Rotary Club, neste ano 2023 está comemorando 100 anos do Rotary Brasil e 79 anos do Rotary Club Além Paraíba.

Em março, em uma reunião festiva, o Governador do extinto Distrito 4580 (hoje 4521), o além-paraibano José Carlos Ferreira Campêlo, registrou as obras e as benfeitorias para a população de Além Paraíba. Ele lembrou a importância da Barraca Bar na FEXPO, cuja renda é sempre revertida em ações sociais para a comunidade além-paraibana. Entre as obras do Rotary em seus 79 anos, destacam-se a construção das escolas Antônio Martins Fortes (na Terra do Santo) e Anchildes Baranda ( localizada no Morro da Conceição). Outro importante programa implementado pelo Rotary Club é o Banco de Cadeiras de Rodas, através do qual já foram emprestadas mais de 200 cadeiras de rodas, cadeiras higiênicas e muletas a pessoas necessitadas.

Nesses 79 anos, o Rotary Club Além Paraíba sempre foi muito atuante, também, junto a entidades filantrópicas, como APAE, Asilo e Creches.

O novo Conselho Diretor do Rotary Club Além Paraíba, que atuará em conjunto com o presidente Claudinho Bittencourt, neste mandato 2023/2024 ficou composto pelo Presidente – Cláudio Antônio Gomes Bittencourt; Vice-presidente – Emiliano Paschoalino; Secretário – Geraldo Magela de Souza; Tesoureiro – Werley Bittencourt; DQA – James Villela; Fundação Rotária – José Eduardo Delphino; Imagem Pública – Renata Guerini; Protocolo – Fernando Filgueiras; Administração – Rodrigo Ferraz; Serviços Humanitários – Wellington Sales da Rocha; Novas Gerações – Cleide Machado de Souza; Instrutor Rotário – Aderbal Bonfante; Estratégias e Informática –Ricardo Zamboni; Projetos e Subsídios Simplificado/Global – Mauri Felipe; Programação e Homenagem – Geovane Benfica; Festas e Eventos – Rosa Vieira; Educação – Célia Galhardo; Diversidade, equidade e inclusão – Cláudia Castro Villela.

A nova diretoria feminina da Casa da Amizade ficou composta por Presidente: Eliane Brum Garcia Bittencourt; Vice-Presidente: Célia Lopes Galhardo; Primeira Secretária: Cláudia Villela; Primeiro Protocolo: Cleide Machado; Segundo Protocolo: Maristela Ferraz, Tesoureira; Diretoria de Eventos: Angeli Rodrigues; Imagem Pública: Débora Wermelinger; Novas Gerações: Laura Lamim; e, Diretora de Patrimônio: Erika Fortes.