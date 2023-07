Sociedade Beneficente Dezoito de Julho chega aos 125 anos oferecendo planos de saúde justos e seguros

A Sociedade Beneficente Dezoito de Julho, sediada em Além Paraíba (MG), celebrou, no dia 18 de julho, os seus 125 anos de uma história com a total confiança de seus usuários.

A Sociedade Beneficente Dezoito de Julho é uma sociedade sem fins lucrativos, fundada em 1898 por ferroviários e tinha, como finalidade primeira, atendê-los nos casos de invalidez, falecimentos e enfermidades. Com o passar dos tempos, teve a necessidade de se adaptar aos novos moldes do sistema de saúde suplementar, tornando-se um plano de saúde completo, com um menor custo benefício e que pode ser usufruído pela comunidade em geral.

Ao longo de seus 125 anos de história, a Sociedade Beneficente Dezoito de Julho carrega em seu DNA muita evolução. Hoje são oferecidos aos associados planos de saúde individuais ou familiares; planos de saúde coletivos, empresariais e por adesão- com cobertura em Além Paraíba e em toda a Região.

O melhor plano de saúde para você e sua família é na Sociedade Beneficente Dezoito de Julho, que conta com ampla rede médica credenciada e com os melhores especialistas em saúde da região. Além disso, são os planos da "Dezoito" os mais em conta do mercado, o que faz com que o usuário faça economia, sem abrir mão, entretanto, de um atendimento de excelência e com total segurança.

Pela internet e por telefone, a Sociedade Beneficente Dezoito de Julho disponibiliza canais de atendimento para apoiar o cliente a usar seu plano com agilidade e conveniência.

A Diretoria da Dezoito de Julho agradece a todos os seus associados por acreditarem e fazerem com que ainda exista esta tradicional entidade legitimamente além- paraibana. Isso é credibilidade nos serviços prestados!

Telefone: (32) 3462-2764 – e-mail: [email protected]. Avenida Dezoito de Julho, nº. 227 - Praça da Bandeira, Além Paraíba.