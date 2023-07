Programa 'Direito na Escola' chegou às escolas públicas de Além Paraíba

O programa "Direito na Escola", implementado por estudantes, profissionais do Direito e a Ordem dos Advogados do Brasil, iniciou a jornada de atividades nas escolas públicas de Além Paraíba. A primeira escola a aderir ao programa foi a Escola Municipal La-fayette Côrtes .

Na manhã do dia 17 de julho, a Presidente da Subseção local da OAB, Dra. Maria Celeste; o Dr. Antônio, o Dr. Og e a bacharel em Direito Priscila estiveram na Escola Municipal La-fayette Côrtes, realizando palestras e ações de conscientização dos alunos.

O programa "Direito na Escola" é composto por advogadas(os) e professores de Direito, que executam as ações em parceria com a OAB/MG.

O programa Direito na Escola é um trabalho realizado por profissionais do Direito, que visam ensinar noções de direitos e deveres voltados para a faixa etária indicada. Com isso, auxilia-se o poder público e instituições de ensino a construir currículos e projetos com temáticas referentes à Ciência do Direito. Os voluntários do programa propõem uma educação cidadã, auxiliando escolas e professores no enfrentamento de problemas corriqueiros no ambiente escolar.