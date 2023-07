Evosolar garante assistência técnica para seus clientes

Desde o dia 23 de junho, Além Paraíba e região já estão contando com o serviço de qualidade da Evosolar – Energia Fotovoltaica. A equipe da Evosolar trabalha para o interesse de seus clientes desde o primeiro o acesso. Com um grupo capacitado, a Evosolar entrega aos seus usuários um excelente equipamento até a assistência técnica 100% garantida.

A energia fotovoltaica é uma forma de energia renovável que aproveita a luz solar para gerar eletricidade. Esse processo ocorre através de painéis solares compostos por células fotovoltaicas que convertem a luz do sol em corrente elétrica.

Essa tecnologia tem sido cada vez mais adotada em residências, empresas e até mesmo em projetos de grande escala, como usinas solares. A crescente popularidade da energia fotovoltaica também é impulsionada pela redução dos custos dos painéis solares ao longo dos anos.

O investimento financeiro do cliente na instalação das placas fotovoltaicas da Evosolar pode ser dividido em até 120 vezes, o que facilitará ainda mais a concretização desse sonho. O custo total de cada investimento dependerá do número de placas a ser instalado. Vale a pena visitar a EVOSOLAR ou solicitar a visita de um técnico através do telefone (32) 99970-8245.

Para quem ainda não conhece o trabalho da EVOSOLAR, é importante destacar que a empresa é formada por uma equipe de engenheiros especialistas no assunto, com o propósito de ver um planeta sustentável no futuro.

A EVOSOLAR tem sua sede em Além Paraíba situada na Rua São Geraldo, em frente a gruta da Igreja Católica.