CRAS abre suas portas para as comemorações Julinas

O programa "Direito na Escola" é composto por advogadas(os) e professores de Direito, que executam as ações em parceria com a OAB/MG.

Educação Há 2 dias Em Educação Programa 'Direito na Escola' chegou às escolas públicas de Além Paraíba O programa "Direito na Escola" é composto por advogadas(os) e professores de Direito, que executam as ações em parceria com a OAB/MG.