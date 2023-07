Leopoldina poderá ter transporte público gratuito para a população

Após o desenvolvimento de estudos técnicos, o prefeito de Leopoldina, Pedro Augusto Junqueira Ferraz, encaminhou à Câmara Municipal de Leopoldina o Projeto Lei "Programa Tarifa Zero", que tem como objetivo garantir, a partir de setembro, gratuidade do transporte público coletivo na zona urbana do município, ou seja, ônibus de graça para toda a população.



Assim que aprovado pela Câmara, será aberto um processo licitatório para a escolha das empresas que irão prestar o serviço em Leopoldina. Com o Projeto, a Prefeitura quer possibilitar que a população tenha mais acesso aos órgãos públicos e serviços básicos do município.



A iniciativa, inédita em Leopoldina, implicará, ainda, na redução das desigualdades sociais e na promoção da inclusão social.



O programa instituído pelo "Programa Tarifa Zero" atenderá à Política Nacional de Mobilidade Urbana, a qual prevê como princípios fundamentais a acessibilidade universal e a equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo.



Prefeitura de Leopoldina: Plantando Trabalho e Colhendo Desenvolvimento