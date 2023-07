Cultura e Comunicação se reuniram com a imprensa que vai cobrir a FEXPO 2023

O Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Pablo Teófilo e a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Além Paraíba se reuniram com a imprensa que manifestou interesse em fazer a cobertura jornalística da FEXPO 2023 que começa na semana que vem.

A reunião aconteceu na tarde de 26 de julho, na Casa da Cultura.

Os Repórteres, Editores, Radialistas e Jornalistas presentes foram informados sobre as diretrizes de cobertura jornalística do evento. A Assessoria de Comunicação vai credenciar os representantes dos veículos de comunicação que terão um espaço reservado na frente do palco para realizarem seus trabalhos.

Durante a reunião o Secretário também informou aos representantes de veículos de comunicação sobre os meios para obtenção de entrevistas com artistas e outros tópicos importantes deixando claro que a orientação do Prefeito Miguel Belmiro de Souza Júnior é que o trabalho dos veículos de comunicação seja facilitado ao máximo durante o grande evento.