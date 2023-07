Além Paraíba inova com ChatBot de WhatsApp para atendimentos da Secretaria de Saúde

Nesta semana a Prefeitura de Além Paraíba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizará um novo canal de comunicação para a população: um ChatBot no WhatsApp. Com essa iniciativa, os cidadãos poderão realizar atendimentos em todos os setores da secretaria através do número principal 3462-6800, de forma centralizada e eficiente.

Essa novidade traz diversas vantagens para os munícipes, incluindo respostas rápidas e o uso da inteligência artificial para encaminhamento do calendário atual de vacinação contra a COVID-19. Através do número principal, a população terá acesso a praticamente todos os serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

A implementação do ChatBot representa um grande avanço no atendimento ao público, permitindo que os cidadãos obtenham informações e orientações de maneira mais ágil e conveniente. Além disso, o sistema continuará sendo aprimorado ao longo do tempo, com a introdução de novos recursos e funcionalidades, buscando sempre a excelência no atendimento aos munícipes.

Durante o período de teste, a equipe responsável estará monitorando ativamente o desempenho do ChatBot, buscando identificar e corrigir quaisquer falhas que possam surgir. O objetivo é garantir que a ferramenta funcione de maneira eficiente e confiável para atender às demandas da população.

Com essa iniciativa inovadora, a Prefeitura de Além Paraíba reafirma o compromisso com a modernização dos serviços públicos e o bem-estar da população, utilizando a tecnologia para tornar os processos mais acessíveis e eficientes. O ChatBot no WhatsApp será mais uma ferramenta importante no combate à pandemia e na promoção da saúde de todos os cidadãos.