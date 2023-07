Secretaria de Saúde faz ações durante o mês para prevenção e tratamento da Hepatite

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba, através da Secretaria de Saúde e Equipe do SAE, convida a toda população para participar de um momento muito importante que acontecerá na Praça Elias Fadel Sahione (Praça do Porto), no dia 28 de Julho de 2023, de 16:00h até as 19:00h.

O Evento tem o intuito de informar e mobilizar a população alemparaibana sobre os principais riscos causados pelos vírus da Hepatite. Haverá a participação dos Profissionais da Saúde, que estarão no local informando ,esclarecendo dúvidas , vacinando contra a Hepatite B (haverá vacinas de rotina à disposição) e realizando Testes Rápidos (HEPATITE - HCV e HBSAG / SÍFILIS).

Não podemos deixar esse assunto de lado que é de suma importância ser esclarecido não somente no mês de Julho, mas sim, durante todo o ano, fazendo a prevenção e mantendo os cuidados necessários para que todos tenham uma vida saudável.