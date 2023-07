Ajax e Celtic voltam a disputar o título do 'Indepa Society'

Vai acontecer, neste sábado, 29 de julho, a grande final do campeonato ‘Indepa Society 2023’ – do Esporte Clube Independente. A disputa do campeão será entre os times Ajax x Celtic. A grande final deste ano se repete como a do ano passado, quando esses mesmo times também disputaram.

O atual campeão Celtic, vai entrar em busca do bi-campeonato. Já o vice-campeão do ano passado, o Ajax, está com sede de vitória e pretende ser o campeão deste ano.

O jogo mais esperado vai acontecer às 15h30min deste sábado.

Após o jogo haverá cerimônia de premiação e música ao vivo, com Felipe Deluka e Pagode do Gordinho.

Quem acompanha o ‘Indepa Society 2023’- garante que será uma disputa emocionante.

O campeonato ‘Indepa Society 2023’ é considerado o melhor campeonato de clubes da região.