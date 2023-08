CCAA: Curso de inglês para criança de 3 a 5 anos

O curso de Inglês e Espanhol CCAA de Além Paraíba, Sapucaia, Carmo e Volta Grande inicia o segundo semestre deste ano com uma grande novidade para as crianças de 3 a 5 anos de idade, o curso infantil Baby Class.

Um inglês do tamanho da imaginação deles.

Aprender no CCAA é tão divertido que seu baby vai se encantar pelo idioma desde a primeira aula.

O Baby Class tem aulas lúdicas e professores que estimulam a criatividade e a comunicação oral, através de músicas e atividades que apresentam a língua inglesa para as crianças.

Hoje, as crianças nascem em um universo bilíngue e quanto mais cedo iniciam o aprendizado de um novo idioma, mais facilidade elas têm em desenvolvê-lo e dominá-lo.

No CCAA, o seu filho descobre que aprender a nova língua é divertido, familiarizando-se com os sons e as palavras desde cedo. Quando você menos esperar, será surpreendido com o seu baby falando nomes de animais, cores e números em inglês.

O Baby Class do CCAA é um curso de 6 níveis semestrais para crianças de 3 a 5 anos. A classificação acontece de acordo com a idade do seu filho.

MATRICULA ABERTA PARA TODAS AS IDADES

Entre nesse novo semestre de 2023 aprendendo a pensar, a se relacionar e a ganhar confiança falando inglês e espanhol naturalmente, com aulas presenciais ou online ao vivo. No CCAA, as aulas de inglês e espanhol são dinâmicas! Os professores usam telas interativas, com tecnologia touch, e os alunos têm acesso às lições com muito mais recursos visuais e ilustrações extras.

Faça sua matrícula através do whatsapp - link: https://wa.me/5532987012684