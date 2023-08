Casa da família de menina que confessou ter matado adolescente é incendiada em Leopoldina

A casa da menina de 13 anos que confessou para a polícia que matou uma adolescente de 17 anos com golpes de faca pegou fogo na manhã desta terça-feira, 1º de agosto, em Leopoldina. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Perícia da Polícia Civil e Defesa Civil foram acionados.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os bombeiros militares Sargento Alberto, Sargento Fabrini, Cabo Kirchmaier e Soldado Rogel utilizaram cerca de 3 mil litros de água para controlar as chamas. Os vizinhos informaram que não viram o início do incêndio.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada para investigar as causas do incêndio. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, a família da menina não estava no imóvel, o que aumenta a chance do incêndio ter sido criminoso.

A Defesa Civil Municipal foi acionada e verificou que a estrutura do imóvel foi comprometida.

O Crime

Na noite deste domingo, 30 de julho, a adolescente foi morta com dois golpes de faca na Rua Manoel Januário, Bairro Alto do Cemitério. A adolescente chegou a ser socorrida por populares e familiares, sendo encaminhada para atendimento médico no Pronto-Socorro Municipal da Casa de Caridade Leopoldinense. Apesar das inúmeras tentativas de reanimação da vítima, ela não resistiu e o óbito foi constatado.

No momento em que as equipes do batalhão chegaram para atender o chamado, uma menor de 13 anos foi localizada na casa de sua mãe e apreendida pelo crime. O motivo do homicídio seria de ordem passional devido a ciúmes de um jovem, de 19 anos.

Ela foi apreendida e encaminhada juntamente com sua representante legal para a Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina, onde teve o auto de apreensão ratificado pela autoridade policial. Após a apreensão, a Justiça decidiu pela internação da menor que foi encaminhada na madrugada desta terça-feira para um Centro Socioeducativo de Belo Horizonte.

Jornal O Vigilante Online