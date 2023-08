Inteligência Artificial da Secretaria de Saúde agora informa também as farmácias de plantão

Mais uma poderosa adição foi inserida ChatBot (inteligência artificial) da Secretaria Municipal de Saúde! A 29 de julho de 2023, o usuário terá acesso a informações em tempo real sobre quais farmácias estão de plantão na cidade.

É muito fácil utilizar a ChatBot da Secretraia Municipal de Saúde. Com um simples toque, você será transportado imediatamente para uma página sobre as Farmácias de Plantão do dia. “Queremos tornar tudo mais fácil para nosso usuários, e é por isso que criamos esse caminho rápido para que a pessoanão precise passar por obstáculos para encontrar ajuda quando mais precisa”, afirmou o Secretário de Saúde, Cláudio Klein.

A experiência é totalmente automática – basta enviar um comando e o ChatBot fará o resto! Para utilizar a inteligência artificial basta que o usuário envie uma mensagem, um simples “Oi” para o telefone 32 34626800 através do aplicativo whatsapp. A partir daí de forma intuitiva e fácil a inteligência artificial vai dando as opções disponíveis em números. O usuário digita o número da informação que deseja e envia e de pronto é respondido, podendo prosseguir o atendimento até que tudo que deseja saber lhe tenha sido informado.