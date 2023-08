Energisa Minas/Rio fica em segundo lugar no Prêmio Abradee

A Energisa Minas Rio conquistou, no Prêmio 2023 da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica – Abradee, no último dia 27 de julho, o segundo lugar nas categorias Avaliação pelo Cliente e Gestão Operacional entre as empresas com mais de 500 mil clientes. A premiação é referência no setor por incentivar as melhores práticas entre as empresas, com foco na melhoria do serviço oferecido para a população.

“Esse resultado reflete a força da gestão da empresa, bem como os investimentos em melhoria de rede, automação, modernização da frota, digitalização e atendimento. A premiação é um importante reconhecimento à qualidade dos nossos serviços e do atendimento prestado aos clientes, além de ser um estímulo para nossos colaboradores, tanto próprios quanto os terceirizados. Estamos felizes e orgulhosos por mais este prêmio”, afirma Eduardo Mantovani, diretor-presidente da Energisa Minas Rio.

Somente dentro da área de atuação da Energisa Minas Rio, que compreende 65 municípios em Minas Gerais e dois no Estado do Rio de Janeiro – Nova Friburgo e Sumidouro – está previsto para 2023 um investimento de quase R$ 260 milhões em obras e melhorias para dar mais robustez ao sistema elétrico, impulsionar o desenvolvimento e proporcionar mais conforto aos clientes.

Sete das nove distribuidoras do Grupo Energisa estão entre as empresas mais bem avaliadas do Brasil, segundo a visão dos próprios clientes. Para chegar ao resultado, a Abradee avaliou empresas divididas em dois grupos: com mais de 500 mil clientes e menos de 500 mil. A análise também considerou o desempenho por regiões e pelas seguintes categorias: responsabilidade socioambiental; avaliação pelo cliente; gestão operacional; gestão econômico-financeira; e evolução de desempenho.

O Prêmio Abradee é realizado desde 1999.