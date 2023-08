Exposição Agropecuária do Sindicato Rural começa nesta quarta-feira

Começa amanhã, dia 02 de agosto, o maior evento voltado a divulgar e incentivar a classe produtora rural de Além Paraíba, a Exposição Agropecuária e Concurso Leiteiro, este ano na sua versão 51ª. O evento, realizado e organizado pelo Sindicato Rural, tem como palco principal a área pertencente à instituição, localizada na Ilha do Lazareto, e contará com inúmeras atividades até o domingo (06), entre outras a realização do tradicional concurso leiteiro no Pavilhão “Coronel Tranquilino A. Freitas”, cuja esgota ocorrerá amanhã às 20 horas.

Entre as atrações também estará sendo realizada a exposição de gado solteiro, que contará com animais das raças Holandesa, Gir, Nelore (branco e pintado), Tabapuã, Guzerá, Sinde e outras.

Outro destaque da grande festa que homenageia e incentiva o produtor rural de Além Paraíba e região, será a presença, mais uma vez, de um stand do SENAR MINAS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional de Minas Gerais), que contará com exposição de vendas de produtos fabricados por pequenos produtores que participaram dos diversos cursos já realizados em parceria com o Sindicato Rural, tais como: pães, bolos, biscoitos, doces, compotas, defumados, queijos e outros. No stand ainda poderá ser realizado uma oficina voltada a levar ao produtor mais conhecimento na área em que atua.

Próximo ao stand do SENAR-MG também estará funcionando a tradicional Barraca do Produtor, onde estará instalado um bar-restaurante-churrascaria sob o comando de Roy (Varanda Bar), sua filha Amanda e seu genro Hermínio Zamboni.