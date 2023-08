Parque Filadelfia já está em Além Paraíba

Entre 10h e 12h, todos os alunos que estiveram no Parque Filadélfia, no Parque de Exposições, tiveram acesso aos brinquedos.

Geral Há 17 horas Em Geral Parque Filadélfia: ‘Manhã no Parque’ para alunos da rede pública Entre 10h e 12h, todos os alunos que estiveram no Parque Filadélfia, no Parque de Exposições, tiveram acesso aos brinquedos.

FEXPO-2023 Há 2 dias Em Geral Exposição Agropecuária do Sindicato Rural começa nesta quarta-feira A 51ª Exposição Agropecuária e Concurso Leiteiro de Além Paraíba contará, mais uma vez, com stand do SENAR-MG.