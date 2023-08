Parque Filadélfia: ‘Manhã no Parque’ para alunos da rede pública

Com 67 anos de história, proporcionando diversão com segurança, o Parque Filadélfia está de volta a Além Paraíba nesta Fexpo 2023.

Geral Há 1 dia Em Geral Parque Filadelfia já está em Além Paraíba Com 67 anos de história, proporcionando diversão com segurança, o Parque Filadélfia está de volta a Além Paraíba nesta Fexpo 2023.

A 51ª Exposição Agropecuária e Concurso Leiteiro de Além Paraíba contará, mais uma vez, com stand do SENAR-MG.

FEXPO-2023 Há 2 dias Em Geral Exposição Agropecuária do Sindicato Rural começa nesta quarta-feira A 51ª Exposição Agropecuária e Concurso Leiteiro de Além Paraíba contará, mais uma vez, com stand do SENAR-MG.