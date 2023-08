Ajax tira o título do Celtic no 'Indepa Society 2023'

Com uma brilhante e acirrada partida entre os times Celtic (campeão em 2022) e o Ajax (vice-campeão 2022), encerrou no último sábado, 29 de julho, o campeonato "Indepa Society 2023".

A partida final consagrou o time do Ajax como grande campeão 2023. O placar final ficou 2x1 para o Ajax em cima do Celtic.

O maior campeonato society da região terminou com chave de ouro com a reedição da final de 2022, só que dessa vez, o título foi para as mãos do Ajax, que bateu de virada a equipe do Celtic.

Bráulio abriu o placar aos 30 minutos de jogo para os então campeões 2022. Mas com Matheus de Deus e Marcelo Bittencourt - eleito o craque da final - o Ajax virou e faturou o caneco.

Após a partida rolou a cerimônia de premiação e uma confraternização entre atletas e familiares.

Além dos prêmios de campeão e vice, foram destacados também as revelações do campeonato: Hiago Vinicius (PSG), Joaquim (Dortmund) e Pedro Moura (City) e o Jogador Jovem do Ano: Caio Campanati (Celtic). (A foto da presente matéria foi cedida pelo fotógrafo além-paraibano, Patrick Tavares.)