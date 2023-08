Fexpo prossegue até domingo movimentando a cidade

Na última terça-feira, 01 de agosto, teve início a 51ª Exposição Agropecuária e 59ª Feira da Comunidade de Além Paraíba – a “FEXPO 2023”. A tradicional Festa da Cidade vai prosseguir até domingo, 06 de agosto, movimentando Além Paraíba, principalmente o comércio local e serviços de beleza.

O prefeito municipal, Miguel Belmiro de Souza Júnior, abriu oficialmente a FEXPO 2023.

Na terça-feira, por volta das 21h, aconteceu a abertura oficial do evento festivo anual, com a presença de autoridades municipais e regionais. Após a solenidade no palco, foi servido um coquetel para a imprensa e as autoridades.

Por volta das 22h, o cantor gospel além-paraibano Rapha Tavares realizou o show de abertura da festa. O show principal da noite foi com a cantora gospel, Nathália Braga, que levou um grande público evangélico à Ilha do Lazareto. A apresentação com muitos louvores recebeu elogios geral, principalmente pela generosidade da cantora que convidou o além-paraibano Rapha Tavares para fazer uma participação ao lado dela no palco.

Na quarta-feira, 02 agosto, o grupo católico "Missão Resgate", fez o show de abertura da noite, estendendo-se até o início da madrugada. O cantor de forró eletrônico Matheus Fernandes, atração principal da noite de quarta-feira, entrou no palco com quase duas horas de atraso. O contratempo, a temperatura bastante fria na Ilha do Lazareto e o fato de que a maioria das pessoas trabalharia na manhã de quinta-feira acabaram por refletir negativamente na presença do público. O espaço da FEXPO acabou ficando bem vazio, diferentemente de anos anteriores. Mas Matheus Fernandes, mesmo assim, fez um belo show. Quem ficou na Ilha para ver o cantor foi só elogios. O cantor carmense, Gabriel Fernandes, também marcou presença no palco, cantando algumas músicas com Matheus Fernandes.

A programação da FEXPO 2023 prossegue até domingo, e é a seguinte: hoje, quinta-feira, 03 de agosto, o show será com a banda Batidão Sertanejo, com a voz inconfundível de Gleyce Cunha; e o forró do Alemão do Forró; Sexta-feira, 04 de agosto – o pagodeiro Vitinho; Sábado, 05 de agosto – o grupo de samba Fundo de Quintal e Dj Zullu (que deve ser substituído em função do artista ter sofrido um acidente); e, Domingo, 06 de agosto – a dupla sertaneja Matheus e Kauan.

A Feira da Comunidade e Exposição Agropecuária são realizações conjuntas da Prefeitura Municipal (governo Miguel Belmiro de Souza Jr) e Sindicato Rural de Além Paraíba. A produção geral é da Fazolato Eventos e HLO produções.

(As fotos da presente matéria foram cedidas pelo fotógrafo além-paraibano, Cezar Santos; e Comunicação PMAP)