O primeiro dia de Fexpo na Barraca do Rotary

A Barraca do Rotary, com quase 50 anos de história na Festa da Cidade de Além Paraíba vai abrir as portas novamente neste ano de 2023.

Sua tradição de sucesso é decorrente de uma excelente cozinha e atendimento nota dez. Isso faz com que o espaço seja bastante disputado pelas famílias e grupos de amigos que escolhem a Barraca do Rotary para um jantar ou simplesmente petiscar as delícias árabes enquanto assistem aos shows no palco da FEXPO.

A tradicional Barraca do Rotary Club Além Paraíba é famosa por conta da culinária árabe, como o público já sabe: espeto sírio, arroz com lentilha, labargine, charuto, homus, labne, baganouche e os melhores quibes, além de porções diversas. Há ainda a mais gelada cerveja e muitos drinks.

O ambiente é climatizado, com ar refrigerado. O banheiro é privativo, sempre limpo, exclusivo para os frequentadores da barraca. Os interessados é só fazer contato através do telefone ou whastapp: (32) 9.8867-0723 – falar com a Cleide Machado.