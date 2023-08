Barraca Animal o “Point’ da FEXPO

Nesta quinta-feira, 03 de agosto, o show será com a banda Batidão Sertanejo e o Alemão do Forró.

Entre as atrações confirmadas, estão os shows gratuitos de renomados artistas do cenário nacional, que prometem animar o público

Expo Cordeiro começa neste sábado Entre as atrações confirmadas, estão os shows gratuitos de renomados artistas do cenário nacional, que prometem animar o público