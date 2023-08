Unimed agora tem Assistência Básica de Saúde

Saúde Há 4 dias Em Saúde Inteligência Artificial da Secretaria de Saúde agora informa também as farmácias de plantão O usuário digita o número da informação que deseja e envia e de pronto é respondido, podendo prosseguir o atendimento até que tudo que deseja saber lhe tenha sido informado.

Não podemos deixar esse assunto de lado que é de suma importância ser esclarecido não somente no mês de Julho, mas sim, durante todo o ano, fazendo a prevenção e mantendo os cuidados necessários para que todos tenham uma vida saudável.

