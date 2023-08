Rádio além-paraibana perde um de seus mais populares locutores

Foi sepultado na tarde de ontem, 09 de agosto, no Cemitério Municipal de Além Paraíba, o corpo do radialista, Robson Sobreiro, de 61 anos. O radialista foi acometido por um infarto fulminante nas primeiras horas da manhã de ontem, quando se arrumava para ir trabalhar.

Com uma voz inconfundível, Robson Sobreiro, deixa uma lacuna na área da comunicação além-paraibana.

Robson Sobreiro atuava como locutor em duas rádios da cidade. Na Rádio Cultura de Porto Novo (CPN) 100.0 FM e na Juventude FM (95.5). Na CPN era operador de áudio, com participações nos programas ‘Agenda de Sábado’ com apresentação do 'Bira Balbino', e, programa ‘Mistura Fina’, com Luiz Carlos Magalhães. Já na Juventude FM fazia por longos anos, de segunda a sexta-feira, o programa ‘Juventude no Campo’.

Amante da música sertaneja e do pagode de raiz, mesmo enfrentando problemas de locomoção desde a sua infância, sempre utilizando muletas, Robson sempre manteve em sua vida a fisionomia de alegria que fazia com que ele fosse admirado e querido por todos.

Robson Sobreiro tinha uma comunicação simples e de fácil compreensão, suas frases que marcaram foram:

" oi... oi... oi... olha a hora".

"Deus é tão generoso que permite você plantar o que quiser, mas Ele é tão justo que você só colhe o que plantou".

Uma expressão muita usada também por ele, que pode ser interpretada como "ironia do destino" é a seguinte: " - hoje é quarta-feira, meado da semana". Foi exatamente numa quarta-feira, meio da semana, que ele nos deixou.

Robson era casado com Sônia, com quem teve um filho, Pedro, de 19 anos de idade.

