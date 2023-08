Irmã de homem que morreu com febre maculosa acredita que ele foi infectado em Além Paraíba

Na última quarta-feira, 09 de agosto, circulou nos grupos de mensagem da Internet um áudio em que uma mulher informava que seu irmão havia morrido por Febre Maculosa, a popular "doença do carrapato". O áudio é da senhora Maria José, moradora da Light, que fez a gravação com o intuito de alertar alguns amigos.

Segundo ela, seu irmão estava trabalhando na Ilha Gama Cerqueira, próximo ao local de nome ‘Ilha da Marambaia’, no dia em que começou a passar mal. Maria José informou que seu irmão ficou 7 dias sentindo dor, com febre e faleceu. O laudo – emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, da cidade do Carmo acusou a morte por Febre Maculosa. Ele foi para o Hospital Nossa Senhora do Carmo por três vezes, mas não resistiu e faleceu.

A febre maculosa é uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável. Ela pode variar desde as formas clínicas leves e atípicas até formas graves, com elevada taxa de letalidade. A febre maculosa é causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida pela picada do carrapato.

Sapucaia já teve morte

Em 22 de setembro de 2022, o município de Sapucaia/RJ, confirmou a morte de um garoto de 8 anos de idade por febre maculosa . O anúncio foi feito nas redes sociais da prefeitura. O diagnóstico foi confirmado por meio do exame PCR, que permite detectar a presença do material genético da bactéria. Segundo a prefeitura, em 2022, esse teria sido o primeiro caso de febre maculosa confirmado no município desde 2017.

Secretaria de Saúde de Além Paraíba emitiu nota sobre morte por febre maculosa

A Secretaria Municipal de Saúde de Além Paraíba emitiu uma nota nesta manhã de 10 de agosto, informando sobre a morte do homem por febre maculosa:

Veja, abaixo, na íntegra, o pronunciamento do Secretário Municipal de Saúde, Dr. Cláudio Klein:

Prefeitura de Além Paraíba Esclarece Caso de Febre Maculosa com Óbito em Carmo/RJ

Cláudio de Oliveira Klein - Secretário de Saúde

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vem a público para esclarecer os detalhes acerca de um trágico caso de febre maculosa que resultou em óbito no município de Carmo/RJ.

No dia 09 de agosto, durante o final da tarde e início da noite, a Secretaria de Saúde de Carmo/RJ acionou a vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Além Paraíba. O motivo foi a confirmação, por meio de exame conduzido no Laboratório de Referência, da investigação de um óbito suspeito de Febre Maculosa.

O indivíduo em questão desempenhava a atividade de jardineiro em múltiplas localidades. Durante seu período de internação, relatou ter trabalhado em uma área próxima ao Rio Paraíba do Sul, especificamente na Ilha Gama Cerqueira, em nosso município. Contudo, o endereço preciso dessa exposição não foi disponibilizado.

É relevante observar que a informação inicial sobre a residência do paciente, divulgada durante sua internação no Hospital Nossa Senhora do Carmo, estava equivocada. O paciente, na realidade, residia em um bairro do município vizinho de Sapucaia.

A mesma atualização foi compartilhada com a equipe de epidemiologia de Sapucaia, que já se encontra em processo de investigação para determinar a residência correta do paciente. A colaboração entre os municípios de Além Paraíba e Sapucaia é essencial para traçar um mapa dos locais frequentados pelo paciente nos 15 dias anteriores à internação. Destacamos o empenho da SMS de Além Paraíba, em parceria com a GRS Leopoldina, no rastreamento em nosso município.

Até o momento, todas as amostras coletadas do carrapato Amblyomma Sculptum (conhecido como carrapato estrela) revelaram-se negativas para a presença do agente causador da Febre Maculosa.

As atividades de mapeamento seguem em curso, enquanto os Agentes de Combate a Endemias/Dengue, após capacitação nos dias 12 e 13 de abril de 2023, estão habilitados para realizar a vigilância e identificação de focos desses carrapatos.

O Ministério da Saúde destaca que a Febre Maculosa é uma enfermidade febril aguda, variando em gravidade. Seus sintomas podem ser confundidos com outras doenças e abrangem febre, cefaleia intensa, dores corporais, náuseas, vômitos, desconforto abdominal, diarreia e, em casos mais severos, manifestações hemorrágicas, como manchas avermelhadas na pele. Alertamos para a importância de estar atento aos sinais e informar ao médico sobre qualquer exposição recente a picadas de carrapatos.

Reforçamos medidas preventivas:

- Evitar contato com carrapatos, a principal medida de prevenção.

- Preferir roupas claras para facilitar a identificação dos carrapatos de tonalidade escura.

- Utilizar vestimenta adequada (calças, botas e blusas de mangas compridas) ao circular em áreas arborizadas e gramadas.

- Evitar locais com vegetação alta.

- Aplicar repelentes de insetos.

- Examinar seu próprio corpo e seus animais de estimação em busca de carrapatos.

- Em caso de detecção, remover o carrapato com cuidado usando uma pinça.

Dúvidas podem ser esclarecidas através do número (32) 3462-3303 da Vigilância em Saúde. Para informações específicas, é possível entrar em contato com a coordenadora Paula pelo celular 32 98827 3146 (não é WhatsApp), ou com Luiz Carlos, coordenador de vigilância epidemiológica, e Nubia, enfermeira referência técnica da vigilância epidemiológica.

Saudações,

Cláudio de Oliveira Klein

Secretário de Saúde