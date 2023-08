Paciente é transportado em condições precárias por ambulância da saúde

Nesta semana, a além-paraibana Maria Fernanda Donzeles procurou a reportagem do Jornal AGORA para relatar, a fim de publicar, um caso envolvendo o seu pai, Luiz Antônio Carvalho Cruz, 74 anos, e o uso de uma ambulância da Secretaria de Saúde do município de Além Paraíba.

Maria Fernanda informou que no dia 13 de julho, seu pai, Luiz, quebrou o fêmur e foi levado para o Hospital São Salvador, mas não conseguiu fazer a cirurgia – ficando até quarta-feira, 01 de agosto internado. Em 02 de agosto, ele conseguiu uma transferência para a cidade de Leopoldina/MG.

Lá em Leopoldina foi feita a cirurgia no fêmur, na sexta-feira, 04 de agosto. Na segunda-feira, 07, o idoso recebeu alta hospitalar e foi solicitada uma ambulância de Além Paraíba para buscá-lo na cidade de Leopoldina.

Segundo Maria Fernanda, "a ambulância não tinha condições de carregar um paciente". Ela disse que o veículo não possuía cinto de segurança. "Com o cinto de segurança quebrado, eu precisei segurar meu pai com as mãos para que ele sacudisse menos na viagem"- revelou, prosseguindo: "Dentro do veículo havia material sujo, que provavelmente era pra ter sido descartado, e também roupa suja dentro de um compartimento".

Maria Fernanda fez fotos e vídeo dentro da ambulância, a fim de comprovar as suas reclamações.

Ela informou que, antes de fazer a denúncia ao Jornal AGORA, já tinha passado o ocorrido para o vice-prefeito, José Márcio, o “Dedé”, e que o mesmo disse que iria se informar mais sobre o caso com o setor responsável.

A reportagem do Jornal AGORA fez contato direto com o Secretário Municipal de Transportes, Ronan Matheus.

Uma nota oficial, através da Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Além Paraíba foi enviada exclusivamente para o Jornal AGORA, esclarecendo a situação, com o compromisso de que providências serão tomadas.

NOTA Nº 16/2023 - DESTINATÁRIO: AGORA JORNAIS ASSOCIADOS:

A respeito da demanda deste conceituado veículo de comunicação, ante aos fatos que nos foi relatado, esta Assessoria de Imprensa informa que:

Ouvido o Secretário Municipal de Transportes, Ronan Matheus este informou que todas as ambulâncias da Prefeitura são higienizadas após fim de suas atividades no dia; Sobre a ausência de cinto de segurança na maca, tal fato será checado, como acontece periodicamente e em estando ausente o citado equipamento, outro será instalado; Informou ainda o Secretário que lhe foi relatado que o paciente tinha estatura maior que a dimensão da maca e que tais macas são padronizadas de acordo com a ambulância, não tendo sido comunicado pelos familiares do paciente a necessidade de maca especial por questões de altura do paciente; No mais a Secretaria de Transportes segue a disposição, lamentando qualquer transtorno que venha ocorrido. É o que tínhamos a informar.