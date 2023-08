Corpo do motoboy 'Gordinho' é levado ao cemitério com cortejo de motociata

Foi enterrado nesta tarde de 11 de agosto, no Cemitério Municipal de Além Paraíba, o corpo do jovem motoboy Ricardo Sales, popularmente conhecido por “Gordinho”, de 33 anos.

Na tarde de ontem, quinta-feira, 10 de agosto, por volta das 16h50min, o Corpo de Bombeiros Militar do Posto Avançado de Além Paraíba/MG foi acionado para uma ocorrência de batida entre um veículo de passeio e uma motocicleta, na BR 116 - km 815, próximo à entrada do bairro Goiabal, em Além Paraíba. No local, a vítima (condutor da motocicleta) já estava sendo atendida e transportada pela ambulância da EcoRioMinas, concessionária daquele trecho da BR-116.

A EcoRioMinas foi acionada pela Equipe do SAMU de Além Paraíba, que prestou os primeiros atendimentos.

O condutor do veículo de passeio sofreu ferimentos leves e também foi conduzido para o Hospital São Salvador pela concessionária que administra a rodovia.

A dinâmica do acidente e a motivação dos fatos ocorridos estão sendo investigadas.

O motoboy Ricardo "Gordinho" foi levado às pressas para o Hospital São Salvador e poucas horas depois, por volta de 21 horas, veio a notícia de que ele não havia resistido aos ferimentos e fora a óbito.

Ricardo Sales era motoboy e trabalhava no açougue “Corte Mineiro”, que fica localizado em São José, em frente à entrada do bairro Granja Três de Outubro, em Além Paraíba.

O enterro do rapaz aconteceu no início da tarde desta sexta-feira, às 14 horas, no Cemitério Municipal. Uma emocionante motociata realizada pelos colegas de profissão de "Gordinho" aconteceu pelas principais ruas de Além Paraíba, acompanhando o cortejo que terminou no Cemitério Municipal, com muito "funk" de despedida. Foi um misto de beleza e tristeza a homenagem de despedida ao jovem entregador que era muito querido por todos.

Veja o vídeo:

(Da redação do Jornal AGORA, com informações de redes sociais e Blog Adenilson Mendes)