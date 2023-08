Além Paraíba perdeu o médico Dr. Ailton Regazio

Faleceu, por volta, das 2h manhã de segunda-feira, 14 de agosto, no Hospital São Salvador, o médico Ailton Regazio. Dr. Ailton foi Secretário Municipal de Saúde durante os mandatos dos ex Prefeitos Sérgio Ribeiro e Wolninho Freitas, além de ter sido um dos fundadores da UNIMED que chegou a Presidir e da Clínica Santa Bárbara.

Natural de Santo Antônio do Aventureiro, casado com Margarida, Dra. Ailton teve 1 filho e duas filhas, além de netos. Conhecido de toda a cidade por ser um Médico caridoso e preocupado com a questão social, nunca fez diferença entre pessoas, atendia a todos que o procuravam, tivessem ou não convênio, pudessem ou não pagar uma consulta.

Dr. Ailton foi um dos primeiros Médicos de Além Paraíba a tratar pacientes com HIV na época em que a doença era um tabu e o preconceito era enorme. Conhecido pela bondade, olhou por idosos, deficientes, pessoas simples do povo Além-paraibano. Ele vinha lutando contra um câncer há anos mas a doença acelerou nos últimos meses e o médico se encontrava internado no Hospital São Salvador onde nas últimas semana estava sob cuidados paliativos já que não havia mais o que ser feito.

Uma tristeza de abateu sobre a cidade na manhã de 14 de agosto. Dr. Ailton Regazio foi velado na Câmara Municipal até as 16 horas quando então seu corpo foi levado a sepultamento. Que ele descanse em paz.

(Fonte: Jornal A Gazeta)

NOTA DE PESAR PELO FALECIMENTO DO MÉDICO AILTON REGAZIO. PREFEITO DECRETA LUTO OFICIAL



O Prefeito Municipal de Além Paraíba, Miguel Belmiro de Souza Júnior, em nome de toda a administração Municipal, sobretudo a Secretaria Municipal de Saúde, vem a público manifestar sua grande tristeza e profundo pesar pelo falecimento do Médico e ex Secretário Municipal de Saúde, Dr. Ailton Regazio. Homem comprometido com a medicina social, Dr. Ailton Marcou sua trajetória como um profissional humanista, um Médico que sempre procurou usar sua nobre profissão para curar ou minimizar o sofrimento de seu semelhante sem qualquer outro interesse que não fosse o de servir. Teve uma passagem importante como Secretário de Saúde de Além Paraíba onde serviu o Município com zelo, honestidade e competência em duas administrações municipais diferentes. Seu falecimento deixará uma enorme lacuna na medicina e na comunidade de Além Paraíba. Que Deus console sua viúva, filhos, netos e demais parentes e que ele descanse em paz. Fará muita falta. O Prefeito Miguel Belmiro de Souza baixou Decreto impondo Luto Oficial de 3 dias em tributo a memória de Dr. Ailton e como forma de externar a relevância de sua vida e a tristeza por sua morte. O Velório acontecerá na Câmara Municipal e o sepultamento será as 16 horas.



