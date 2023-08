Febre Maculosa: Secretaria de Saúde realiza operação para coleta de carrapatos

No dia 15 de agosto de 2023, a Administração Municipal de Além Paraíba conduziu uma operação em colaboração com a Secretaria Municipal de Saúde de Além Paraíba e do município vizinho, Carmo - RJ, juntamente com o apoio da Gerência Regional de Saúde de Leopoldina (GRS Leopoldina), para realizar uma coleta de carrapatos na área do bairro Ilha Gama Cerqueira. Essa ação se deu em resposta ao relato de um indivíduo que veio a óbito devido à febre maculosa, suspeitando-se que ele tenha exercido atividades nesse bairro durante o período de incubação da doença. É importante ressaltar que o local não foi o único em que o trabalhador possivelmente entrou em contato com carrapatos durante esse período.

As atividades de coleta de carrapatos foram realizadas utilizando técnicas de arrasto e catação direta, e também foram obtidas amostras de soro de determinados animais. Essa abordagem teve como objetivo auxiliar nas investigações dos locais possivelmente infestados por carrapatos, em uma colaboração conjunta com o município de Carmo-RJ. As primeiras análises efetuadas pela Gerência Regional de Saúde de Leopoldina, no laboratório de entomologia local, confirmaram a presença de carrapatos do gênero Amblyomma. Estes exemplares serão encaminhados para a FUNED em Belo Horizonte na quarta-feira, 16 de agosto de 2023, para confirmar as espécies envolvidas e verificar se estão infectadas com a bactéria Rickettsia rickettsii, que é a causadora da febre maculosa. Essas ações de pesquisa e investigação de possíveis locais de infecção fazem parte das atividades regulares de vigilância da Febre Maculosa.

Conforme os resultados da pesquisa realizada em abril de 2023 no município de Além Paraíba, a espécie de carrapato predominante encontrada foi o Amblyomma sculptum, que é a principal espécie envolvida na transmissão da febre maculosa na região Sudeste do Brasil. Naquela ocasião, não foram identificados carrapatos infectados.

Reforçamos a importância de adotar medidas de prevenção e estar ciente dos sintomas associados à febre maculosa, conforme destacado na nota anterior.