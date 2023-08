Semifinais do campeonato do Vassourão acontecerão no próximo domingo

O domingo, 20 de agosto de 2023, promete ser mais um dia de muito esporte no Espaço Comunitário Dr. Miguel Belmiro de Souza já que no campo Jorge Eduardo estarão acontecendo 4 jogos da semi finais do Campeonato Vassourão.

Os times que vencerem as partidas serão classificados para a grande final que acontecerá no final de semana seguinte quando o campeonato será encerrado com a entrega de Troféus aos vencedores. No final de semana seguinte também será disputado o jogo para definição do 3º e 4º lugares do Campeonato.

Os jogos do dia 20 começam as 8 horas com as equipes Santa Rosa e Planet Hall, as 10 horas é a vez dos times Santa Rita e Banqueta se enfrentarem, ao meio dia jogarão Resenha e Fora de Forma e as 14 horas ocorre o último jogo das semi finais onde São José e Debreceni se enfrentarão.

A comunidade é convidada a comparecer e vibrar com os atletas que vão se aproximando da grande final deste que é o maior campeonato de Várzea da Região.