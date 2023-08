Editais de Chamamento da Lei Paulo Gustavo em Além Paraíba

A Prefeitura de Além Paraíba tem o prazer de anunciar a publicação e divulgação dos editais de chamamento público da Lei Paulo Gustavo, uma iniciativa voltada para o fortalecimento da cultura e promoção de atividades educacionais no município. Esta é uma grande oportunidade para os artistas e educadores locais compartilharem seu talento e contribuírem para o desenvolvimento cultural da cidade.

Os editais foram realizados de acordo com o modelo encaminhado pelo Ministério da Cultura e aprovado pelo Conselho Municipal de Cultura de Além Paraíba.

Os editais de chamamento público para inscrições dos projetos estão disponíveis abaixo e no site www.alemparaiba.mg.gov.br e as inscrições já poderão ser entregues a partir do dia 17 de agosto de 2023. Neles, estão detalhadas todas as informações necessárias para participar do processo seletivo, incluindo os requisitos, documentação, prazos e categorias disponíveis.

Os interessados terão um prazo de 5 dias úteis para realizar suas inscrições, que poderão ser feitas até o dia 24 de agosto de 2023. É importante ressaltar que as inscrições devem ser entregues pessoalmente, em envelope lacrado, na Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo do município. A Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo estará disponível para esclarecer dúvidas e fornecer orientações adicionais aos candidatos. É recomendável que os interessados leiam atentamente o edital, a fim de compreender todas as etapas do processo e garantir a correta entrega da documentação.

A intenção é fomentar a diversidade cultural e oferecer opções enriquecedoras para a comunidade de Além Paraíba.

Após a conclusão das inscrições, a comissão avaliadora será responsável pela análise criteriosa de todos os projetos recebidos. Os selecionados serão divulgados em data posterior, proporcionando transparência e garantindo a igualdade de oportunidades a todos os participantes.

A Prefeitura de Além Paraíba convida a população a se envolver nessa importante iniciativa, tanto participando como apreciando as atividades culturais que serão realizadas. A Lei Paulo Gustavo representa um marco para o fomento da cultura local, honrando o legado do renomado artista brasileiro e promovendo a valorização do talento e da criatividade. Fique atento aos editais de chamamento público e garanta sua participação entregando sua inscrição na Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo até o dia 24 de agosto de 2023. Juntos, podemos fortalecer e enriquecer a cultura da nossa querida cidade.

Para mais informações e esclarecimentos, entre em contato com a Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo na Casa da Cultura de Além Paraíba.

https://alemparaiba.mg.gov.br/2023/08/editais-de-chamamento-publico-da-lei-paulo-gustavo-em-alem-paraiba/