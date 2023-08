Vacinação Antirrábica já começou em Além Paraíba

O Setor de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde de Além Paraíba deu início nesta terça-feira (15), a Campanha Antirrábica no município. Hoje, até às 16:00 horas, a vacinação acontece na Rua Sete, do bairro Terra do Santo. Pela manhã a vacinação aconteceu na Rua Seis, no mesmo bairro.

Amanhã, quinta-feira, 17 de agosto, de 08 às 11 horas, e de 13 às 16 horas, a vacinação acontecerá nos bairros Parada Breves, Morro do Cipó, Matadouro, Bairro da Saúde Bambuzinho e na Creche do Goiabal.

As vacinas enviadas ao município pelo SUS para a disponibilização massiva é gratuita, e o calendário será publicado semanalmente para que a população identifique o local de vacinação de acordo com seu bairro.

É de suma importância que todos os alemparaibanos levem seus cães e gatos para serem vacinados contra a raiva, estando assim todos livres dessa doença que pode levar à morte, inclusive com o sacrifício do animal. Os proprietários devem levar cartão de vacinas do animal.