Inauguração da Unimed Assistencial Além Paraíba foi celebrada com carreata

Saúde Há 1 semana Em Saúde Irmã de homem que morreu com febre maculosa acredita que ele foi infectado em Além Paraíba A febre maculosa é uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável. Ela pode variar desde as formas clínicas leves e atípicas até formas graves, com elevada taxa de letalidade. A febre maculosa é causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida pela picada do carrapato.