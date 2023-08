Conselho Fiscal da ACEAP se reúne para aprovação das contas de período

Na noite desta quarta feira, 16 de agosto, membros do Conselho Fiscal da Associação Comercial de Além Paraíba se reuniram para avaliar e aprovar as contas referentes ao período de março a junho de 2023. A reunião, realizada nas dependências da Associação Comercial, teve como objetivo analisar a saúde financeira da entidade e garantir a transparência na gestão dos recursos.

A Associação Comercial de Além Paraíba desempenha um papel crucial na promoção e fortalecimento do comércio local, bem como no fomento ao desempenho econômico da região. O Conselho Fiscal, composto por membros experientes e comprometidos com a organização, desempenha um papel fundamental na verificação das finanças da associação, garantindo que todas as atividades sejam conduzidas de maneira ética e responsável.

Durante a reunião, os membros do Conselho Fiscal tiveram acesso aos relatórios financeiros detalhados, que incluíam receitas, despesas, investimentos e projetos realizados no período de março a junho de 2023. Os números foram minuciosamente examinados para assegurar a integridade das informações apresentadas.

Após uma análise criteriosa e discussões construtivas, o Conselho Fiscal aprovou por unanimidade as contas do período de março a junho de 2023. Os membros elogiaram a gestão da Associação Comercial pela clareza nas informações apresentadas e pelos resultados alcançados durante o período.

A presidente da Associação Comercial, Rosa Helena, expressou sua gratidão pela confiança depositada pela equipe do Conselho Fiscal. “A aprovação das contas é uma validação do nosso compromisso com a responsabilidade financeira e o desenvolvimento de Além Paraíba. Continuaremos trabalhando incansavelmente para fortalecer o comércio local e contribuir para o crescimento econômico de nossa cidade”, disse Rosinha.

A reunião do Conselho Fiscal da Associação Comercial de Além Paraíba ressaltou a importância do controle financeiro e da transparência em organizações que desempenham um papel central na promoção do desenvolvimento econômico e comercial de uma região. A aprovação das contas representa não apenas um sucesso financeiro, mas também um compromisso contínuo com a comunidade empresarial e a sustentabilidade da cidade.

Com isso, a Associação Comercial de Além Paraíba segue fortalecendo sua atuação como uma instituição confiável e comprometida com o progresso local.

Alina Gomes, gerente executiva