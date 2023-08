Inaugurado nova sede do Destacamento da PM de Santo Antônio do Aventureiro

No entardecer de ontem, quinta-feira, 17 de agosto, o prefeito aventureirense Amaury de Sá Ferreira celebrou mais uma conquista no município entregando a nova sede do Destacamento da Polícia Militar.

Na cerimônia foi descerrada uma placa alusiva a entrega da obra, e entre os presentes estavam o Comandante do 6° Batalhão da Polícia Militar Major-PM Marcus Vinicius, o Comandante do 2° GP/1° Pel/52a Cia/68° BPM/3° Sgt PM José Antônio de Almeida, o Cap PM Amarildo de Sá Ferreira – idealizador do projetor, vereadores Márcio José Pereira Pires (presidente da Casa do Legislativo Municipal), Afonso José Cavalheiro e Luiz Melo, diversas autoridades religiosas, além do prefeito Amaury de Sá, seu chefe de gabinete Guilherme Madeira Sydio, outros secretários, servidores municipais e moradores.





Com a entrega da nova sede do Destacamento Policial Militar, mais uma promessa do Executivo Municipal Aventureirense foi cumprida, valendo destacar que foi de grande importância essa obra que em muito assegura mais segurança para a população de Santo Antônio do Aventureiro.