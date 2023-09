Aumento dos casos de COVID aponta para perigos de surtos

O Secretário Municipal de Saúde, Cláudio Klein, tem monitorado de perto e com certa preocupação o aumento dos casos de COVID-19 em Além Paraíba. A curva de casos mostra tendência de alta como acontece em todo o Brasil em razão, segundo os cientistas da variante ÉRIS do novo Corona Vírus.

Apesar de infectar com mais facilidade, as pessoas que estão vacinadas tem chances muito menores de ter o quadro da doença agravado por isso TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE estão vacinando diariamente aqueles que tomaram a última dose 4 meses atrás ou que não concluíram o ciclo vacinal (adulto e infantil).

O aumento do número de casos pode causar surtos da doença como já inclusive aconteceu em uma instituição de internamento de longa permanência. Idosos, gestantes, pessoas com deficiência do sistema imunológicos e doenças crônicas são mais suscetíveis.

Ante ao exposto, o Secretário Municipal de Saúde INSISTE NA REAL NECESSIDADE DE QUE AS PESSOAS SE VACINEM O MAIS RAPIDAMENTE POSSÍVEL PARA, CASO VENHAM A CONTRAIR A COVID-19 NÃO EVOLUAM PARA OS CASOS GRAVES DA DOENÇA.