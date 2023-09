Ângela Garcia é reeleita presidente do Lions Clube de Além Paraíba

Ângela Garcia posa ao lado de Vanderli Torres; Elaine Bittencourt, presidente da Casa da Amizade; Renata Guerini, vereadora e representante do Sindicato Rural de Além Paraíba; e, do presidente do Rotary Club de Além Paraíba, Cláudio Gomes Bittencourt.

Ângela Maria de Andrade Garcia foi reempossada como a Presidente do Lions Clube de Além Paraíba para o ano leonístico de 2023/2024. A cerimônia de posse aconteceu no dia 19 de julho, na sede da Instituição, localizada no Espaço Comunitário Dr. José Braz de Azevedo, na Ilha do Lazaretto e contou com a presença de diversos convidados e autoridades.

Ângela Garcia, carinhosamente conhecida por “Gigi”, foi empossada pela companheira leonina Vanderli Torres, presidente do Lions Clube de Muriaé Ellen Kelen Distrito LC 12, representando da Associação Internacional do Lions Clube.

Durante a cerimônia de posse da nova diretoria, Éder de Morais , Assessor de Serviços do Lions, destacou a importância das Instituições como o próprio Lions Clube, as Maçonarias e o Rotary Club, que vêm auxiliando a comunidade nos diversos serviços como a campanha da visão encabeçada pelo Lions; a campanha de vacinação e a campanha de cadeiras de rodas realizada pelo Rotary, ressaltando que " fazer parte de um clube de serviço dá a chance de ajudar aqueles que precisam, de maneira correta e segura ".

Em seu discurso de posse, Ângela ressaltou que o trabalho só foi recompensado com sucesso porque a diretoria sempre esteve junta e unida em todas as decisões. “Nossa missão é servir. Servir com generosidade, com desprendimento e com alegria, sustentam a história do Lions e que pretende inspirar outras pessoas na dedicação ao próximo” - destacou Ângela. (Texto e fotos: Sônia Carvalho)