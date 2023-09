Fachada, salão nobre e recepção da Câmara foram praticamente refeitos e serão inaugurados

A nova fachada, recepção e salão nobre da Câmara Municipal de Além Paraíba que devido ao péssimo estado em que se encontravam foram praticamente refeitos serão inaugurados em Sessão Especial a ser realizadas 19 horas do dia 31 de agosto de 2023. A atual Mesa Diretora da Câmara realizou esta importante obra de conservação e modernização da sede do Poder Legislativo Municipal. Está também sendo concluída o projeto de acessibilidade nas dependências da Câmara nos termos do previsto pela

Associação Brasileira de Normas Técnicas; Faixas táteis estão sendo colocadas em toda extensão do piso da Câmara, assim como corrimãos, placas em braille com informações para portadores de deficiência visual. Os banheiros da Câmara também foram adaptados para cadeirantes assim como foram construídas rampas e espaço adequado as pessoas que se locomovem em cadeiras de rodas. Segundo o Presidente Mateus, toda a sede do Poder Legislativo ainda passará por pintura até o final do ano.

A Mesa Diretora e os atuais Vereadores desde que assumiram seus mandatos vem apoiando a realização de ações importantes como a modernização do sistema de telefonia, geração de energia elétrica através de placas solares, implantação do plano de carreira dos servidores, dentre outras. O Vereador Mateus Cruz, Presidente da Câmara, afirmou que é fundamental contar sempre com o apoio de seus pares e da Mesa Diretora e do Plenário na realização destas importantes intervenções e atitudes.

A Câmara Municipal de Além Paraíba é uma das maiores da região. O prédio principal era uma casa que foi adquirida para sediar o Poder Legislativo e a partir daí, cada Mesa Diretora realizou obras de ampliação e modernização do espaço. Hoje a Câmara Municipal conta com o prédio original, 2 anexos de gabinetes além de ter um dos maiores e mais bem equipados Plenários e galerias de todo o País.

A nova fachada da Câmara que estava em péssimo estado agora tem janelões amplos com vidro espelhado, espaço com mastros para as bandeiras além de um letreiro grande apontando que o local é a sede do Legislativo de Além Paraíba.