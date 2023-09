Miguelzinho é denunciado por usar dinheiro público em promoção pessoal

Uma notícia veiculada através do site G1 e de programas jornalísticos de emissoras de TV, na manhã de hoje, terça-feira, 29 de agosto, caiu como uma bomba no município de Além Paraíba. A notícia deu conta de que o Ministério Público de Minas Gerais (Procuradoria de Justiça Especializada em Ações de Competência Originária Criminal) aceitou denúncia contra o prefeito de Além Paraíba, Miguel Belmiro de Souza Júnior, pelo fato deste ter contratado a empresa do radialista Dauro Garcia Machado “para falar bem do governo municipal”.

Segundo a denúncia, também publicada pelo site do MPMG, há irregularidades a partir das concorrências públicas “pregões eletrônicos” realizadas em 2017 e nos contratos estendidos até 2022 com a empresa jornalística de Dauro Machado, responsável pela publicação do jornal impresso A Gazeta.

“Evidenciou-se que o proprietário desta empresa é radialista, filiado ao mesmo partido político do prefeito, (DEM), e, diariamente, em seu programa de rádio, defende, de forma contundente, o seu governo”- afirma na denúncia o Procurador de Justiça, Cristovam Joaquim Ramos Filho.

Ao longo de 5 anos, Miguel Belmiro de Souza Júnior teria cometido 31 vezes o crime de responsabilidade ao “apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio” e ao “negar execução da lei federal, estadual ou municipal”.

Ainda conforme o Ministério Público de Minas Gerais, o prefeito Miguel Belmiro teria desviado R$ 120.000,00 reais dos cofres públicos com o objetivo de se autopromover através da contratação dos serviços jornalísticos de Dauro Machado, sem que as publicações tivessem teor educativo ou informativo. O MP enumera diversas matérias elogiosas ao prefeito, Miguel Belmiro Júnior, o que fere o princípio da impessoalidade. Pela lei (Constituição Federal e Lei Orgânica do Município) é proibido vincular nome, imagem ou partido político nos programas, obras, serviços e campanhas da administração pública.

O princípio da impessoalidade que norteia a Administração Pública, “exige que os atos administrativos praticados pelo agente público sejam atribuídos ao ente administrativo e não à pessoa do administrador, o qual é mero instrumento utilizado para implemento das finalidades próprias do estado” – destaca a denúncia.

O Ministério Público continua: “não bastassem essas publicações, existem outras igualmente em desacordo com os dispositivos legais pois, também, não têm elas caráter informativo ou de orientação social. Elas não querem apenas informar, na verdade, vangloriar as ações do denunciado”.

Os contratos da Prefeitura Municipal de Além Paraíba com a empresa de Dauro Garcia Machado também foram submetidos a análise pela Assessoria Jurídica da Procuradoria de Justiça Especializada em Crimes De Prefeitos Municipais e foram constatadas várias irregularidades, destacando-se indícios de “montagem na cotação de preços”: empresas participantes forneceram orçamento em 31 de março de 2017; a empresa de Dauro teria elaborado seu orçamento em 17 de março de 2017, porém, no rodapé do documento, consta que o mesmo foi impresso em 17 de ABRIL de 2017, data posterior à data do relatório. O mesmo aconteceu com o mapa de cotação de preços. Havia também documentos sem data no procedimento licitatório. E ainda não foi possível confirmar o funcionamento da empresa no endereço cadastrado na Receita Federal.

No ano de 2022 a empresa Dauro Garcia Machado-ME voltou a ser vencedora de pregão presencial pelo valor de R$ 70.530,00 com validade de 12 meses, com parcela mensal de R$ 5.877,50. O objeto consistiu em “serviço de assessoria de comunicação do gabinete do prefeito, compreendendo os serviços de produção e revisão de textos, registro fotográficos, divulgação de matéria nas mídias sociais do município (Instagram e Facebook), com divulgação na mídia impressa, e cerimonial na cobertura de eventos promovido pelo município.” A Assessoria Jurídica da Procuradoria de Justiça Especializada em Crimes de Prefeitos Municipais estabeleceu uma comparação com contratos celebrados por outros municípios do Estado de Minas Gerais com objeto semelhante ao da licitação feita pelo município de Além Paraíba e chegou-se a conclusão que a empresa Dauro Garcia Machado-ME cobrou "valor acima de mercado". Por serviços semelhantes, a Câmara Municipal de Alvinópolis pagou R$ 33.000,00; a Câmara Municipal de Montalvânia pagou R$ 29.880,00; e a Câmara Municipal de Mamonas pagou R$ 22.200,00.

Pelo exposto acima, requer o Ministério Público de Minas Gerais que o Prefeito Municipal de Além Paraíba, Miguel Belmiro de Souza Júnior seja condenado nas sanções do Art. 1º, incisos I e XIV (negar execução da lei) do DL nº 201/67 , na forma do artigo 70 e c/c art. 71 (31 vezes), ambos do CP.

Se condenado Miguelzinho poderá ser punido com a pena de reclusão, perda do cargo e a inabilitação, por cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública.

Conforme foi apurado pela reportagem do Jornal AGORA, as investigações contra o prefeito Miguel Belmiro de Souza Júnior se deram, inicialmente, em decorrência de representação firmada pelo advogado Bruno Eduardo Peres de Barros. O Dr. Bruno Barros foi arrolado pelo MPMG como testemunha a ser ouvida durante a instrução do processo.

Prefeitura diz que acusações são de cunho político e de oposição

NOTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA:

O Prefeito Municipal de Além Paraíba/MG, Miguel Belmiro de Souza Júnior, diante da denúncia do Ministério Público de Belo Horizonte (PCO), que trata da acusação de que ao contratar a empresa de um jornalista local para divulgação das ações do governo desde 2017, estaria praticando sua PROMOÇÃO PESSOAL, através das publicações da empresa contratada, emitiu nota de esclarecimento sobre o fato, para conhecimento da população, a qual hora é reproduzida:

1) Desde o início de nossa administração, em nosso primeiro mandato, já estamos acostumados com as reiteradas denúncias que vêm sendo feitas por um opositor contumaz, inconformado com a derrota de seu grupo nas eleições municipais, sendo que até o momento dezenas de denúncias já foram arquivadas, quer pelo Ministério Público, quer pelo Tribunal de Contas do Estado.

2) À denúncia do Ministério Público divulgada no dia 29 de agosto de 2023, que é produto de denúncias do mesmo cidadão, vinha sendo esclarecida ao Ministério Público através de informações constantes de um processo administrativo onde estávamos comprovando, como das outras vezes, a regularidade dos atos da administração municipal.

3) No entanto, não nos tendo sido oportunizada no processo outras informações com relação a documentos novos juntados pelo denunciante, de forma surpreendente tomamos conhecimento através da mídia, de que nos foi imputada pelo Ministério Público, a prática de ato de PROMOÇÃO PESSOAL, dentro da administração em decorrência das publicidades que sempre procuramos dar ao povo alemparaibano.

4) Respeitamos a denúncia noticiada, mas estamos convictos de que provaremos nas instancias cabíveis, que não praticamos nenhum ato de PROMOÇÃO PESSOAL, mas tão somente de prestação de contas de nossa administração, principalmente porque, sobre tais imputações, outros ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO da administração pública procederam ao arquivamento.

5) Por fim, queremos observar que o termo desvio de dinheiro público, com a devida vênia, não nos cabe, até porque a denúncia é de uma pretensa irregularidade de uma despesa administrativa, o’que ao nosso ver é bem diferente.

Acrescentou ainda o Prefeito Municipal, que as contratações de publicidade que realizou, através de processo de licitação, com ampla publicidade, foram todas com a finalidade de prestar contas de sua administração à população, não podendo, obviamente, impedir que um profissional da imprensa em suas atividades autônomas possa mencionar seu nome de forma elogiosa em seus programas de rádio, jornais ou ainda pelas redes sociais que mantenham.

Além Paraíba/MG, 29 de Agosto de 2023

Atenciosamente,

Miguel Belmiro de Souza Júnior

PREFEITO MUNICIPAL

Dauro Machado faz a sua defesa

O Jornal A Gazeta publica as notícias da forma que desejar. No que se refere a página de divulgação institucional da Prefeitura que o Jornal tem por ter sido vitorioso em processo licitatório, com vários licitantes e pregão eletrônico, as matérias são de cunho institucional enviadas pela Prefeitura e sem nenhuma promoção.