Prefeitura realizou o 1º Fórum de violência contra a mulher

O Primeiro Fórum de Violência contra a Mulher, com o impactante tema “O Feminicídio de Hoje, Foi a Ameaça de Ontem. Leve a Sério o Primeiro Sinal”, realizado pela Secretaria de Saúde de Além Paraíba, marcou uma noite memorável e de grande sucesso. O evento, ocorrido no dia 25 de agosto, foi acolhido com entusiasmo pela comunidade e resultou em uma câmara municipal lotada de participantes ávidos por aprender, compartilhar e se unir na luta contra a violência de gênero.

A presença de palestrantes, de alto nível enriqueceu o fórum, proporcionando uma experiência educacional excepcional para todos os presentes. Especialistas renomados no campo da psicologia, direito, assistência social e ativismo feminino compartilharam suas perspectivas e insights valiosos sobre a urgência de reconhecer e abordar os sinais precoces de ameaça e violência contra as mulheres.

As palestras destacaram a importância de levar a sério os primeiros indícios de violência, como forma de evitar tragédias maiores, como o feminicídio. Além disso, foram oferecidas orientações sobre como identificar esses sinais, buscar apoio e denunciar situações de risco. A comunicação ativa e a sensibilização foram enfatizadas como ferramentas poderosas para romper o ciclo de violência e criar uma sociedade mais segura e justa para todas as mulheres.

A atmosfera da noite foi de engajamento e unidade, com os participantes expressando sua gratidão pelo evento e seu compromisso renovado em combater a violência de gênero em todas as suas formas. A troca de histórias pessoais, a partilha de recursos e o estabelecimento de conexões entre os presentes demonstraram que a conscientização é o primeiro passo para a mudança efetiva.

O sucesso deste fórum representa um passo significativo em direção a uma comunidade mais consciente e ativa na prevenção da violência contra a mulher. A Secretaria de Saúde de Além Paraíba merece reconhecimento por liderar esse esforço vital, e a memória desta noite inesquecível continuará a inspirar ações concretas e comprometidas em prol da igualdade de gênero e do respeito mútuo.

Gostaríamos de expressar nossa mais profunda gratidão às palestrantes do Primeiro Fórum de Violência contra a Mulher, realizado recentemente. A contribuição de Adriana Carvalho, Promotora de Justiça, Marcela Silva de Oliveira, Psicóloga e Psicanalista, e Danielle Alves Ribeiro, Delegada da Polícia Civil na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, foi inestimável para o sucesso deste evento crucial. Além disso, gostaríamos de estender nossa gratidão à equipe do CREAS, especialmente Leticia Psicóloga e Priscila Advogada.