Amostras de carrapatos em Além Paraíba positivaram Febre Maculosa

A prefeitura municipal de Além Paraíba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que as amostras coletadas de carrapatos nas margens do rio Paraíba do Sul, especificamente no bairro Ilha Gama Cerqueira, em 15 de agosto de 2023, resultaram positivas para a bactéria Rickettsia sp., causadora da febre maculosa.

É importante ressaltar que, mesmo antes da confirmação dos resultados a Secretaria de Saúde já vem tomando e tomará ainda mais medidas pertinentes e sob orientação da referência técnica do Estado de Minas Gerais, tais como:

– Capacitação dos profissionais de saúde para orientar sobre o diagnóstico precoce da febre maculosa, reduzindo os riscos da doença.

– Realização de atividades de prevenção, como palestras, visitas domiciliares a casos suspeitos, inspeções em locais prováveis de infecção e risco.

– Confecção e Instalação de placas em locais públicos e praças para alertar sobre o risco de de contato com carrapatos.

– Produção de vídeos educativos para as redes sociais da prefeitura.

– Orientação a locais onde há aluguel para eventos sociais, como sítios, a colocar avisos de risco de contato com carrapatos.

– Estabelecer uma parceria entre a vigilância em saúde e a secretaria de meio ambiente para controlar a doença de acordo com as competências de cada órgão.

Reforçamos a importância da prevenção, pois é a nossa maior defesa. A população deve estar ciente dos sintomas e das medidas preventivas da febre maculosa, que incluem: febre alta, dores musculares, dor de cabeça e erupções cutâneas. Evitar áreas com carrapatos, usar roupas que cubram o corpo, aplicar repelente e fazer verificações regulares após estar ao ar livre são medidas essenciais.