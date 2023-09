FURNAS realiza ação educativa na Escola Municipal do Aterrado

O Aproveitamento Hidrelétrico de Simplício (AHE) está localizado entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro e compreende como Área de Influência Direta (AID) os municípios de: Além Paraíba (MG), Chiador (MG), Sapucaia (RJ) e Três Rios (RJ). Construída no rio Paraíba do Sul, na divisa dos estados citados, encontra-se em operação desde junho de 2013.

A montagem das duas unidades geradoras (Simplício e Anta) fornecem energia suficiente para abastecer uma cidade de 800 mil habitantes. Em virtude da natureza de empreendimento, Furnas desenvolve o Programa de Educação Ambiental – PEA, executado em cumprimento às medidas mitigadoras ou compensatórias, como condicionantes das licenças concedidas nos processos de regularização do licenciamento ambiental federal. Em atendimento às condicionantes 2.7 e 2.9 da Licença de Operação 1074/2012 e à Instrução Normativa (IN) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) no 02/2012. Para execução dessa atividade todas essas etapas foram desenvolvidas pela empresa contratada para atuar entre 2019 a 2025 – Ângulo Social Consultoria e Projetos Socioambientais Ltda, situada em Belo Horizonte- MG.

Sendo assim, no terceiro ano de execução do PEA foi realizado na comunidade de Aterrado, – Além Paraíba, em Minas Gerais duas oficinas distintas voltada aos moradores da comunidade. Para execução do terceiro ano do PEA a equipe da Ângulo Social ministrou duas oficinas nos dias 09 e 10 de agosto de 2023. A primeira oficina titulada de “ De onde vive o rio” entendeu as crianças do Ensino Fundamental I das turmas de 3o ao 5o ano. Através de atividades envolventes e lúdicas os mediadores da oficina, colaboradores da empresa Ângulo Social puderam proporcionar um momento de reflexão e de construção de novos conhecimentos juntos aos alunos participantes da oficina. A oficina aconteceu em período escolar e Ana Heloisa, Claudiene e Laudiene falaram um pouco sobre: a preservação de nascentes, os cursos d’água e a biodiversidade existente na comunidade de Aterrado em Além Paraíba –MG e a importância da Água e do Rio Paraíba do Sul para a produção de energia elétrica, fornecimento de água potável entre outras ações. Realizaram junto as crianças uma dinâmica da teia, uma produção de mapa do Rio Paraiba do sul e por fim as crianças reproduziram uma maquete do rio. A maquete exibiu características do local e do bioma da qual as crianças estão inseridas. Em uma placa de isopor as crianças reproduziram o município de Além Paraíba fazendo com que caixas de remédio já reutilizas representassem casas, modelaram animais e humanos de massinha, fizeram arvores e uma ponte com gravetos e reproduziram o Rio local com gel de cabelo. Todos adoraram produzir a maquete e abusaram da criatividade para materializar suas ideias e todo o cenário.

Após a construção da maquete as crianças apresentaram o produto para toda a escola que adorou e elogiou a construção coletiva das crianças. A realização das atividades e criações artísticas propostas mostraram a capacidade que a arte tem na articulação com os temas relacionados ao Meio Ambiente.

A segunda oficina realizada pela equipe da Ângulo social se chamou “Solos, flores e cores” essa oficina aconteceu na Escola Municipal José Diogo Vieira e aconteceu no contra turno escolar de 13:00h as 16:00h. Informamos que a diretora da escola em questão cedeu o espaço para a realização da oficina. Nesse primeiro encontro, contamos com a presença de 14 adultos. Nessa oficina as colaboradas da Ângulo social realizaram uma palestra simples explicativa sobre o solo. As mesmas então mostraram para a comunidade uma apresentação em slides que abordou: Os tipos de solo: suas diferentes colorações, texturas, composição. Informar também sobre tipos de plantios em cada solo e conceitos de preservação do solo ( relacionado ao cotidiano dos participantes). Na mesma apresentação as colaboradoras da Ângulo ainda relacionaram os tipos de solo as técnicas de plantio.

Na mesma oficina as moradoras de Além Paraíba confeccionaram vasos de planta tendo como matéria prima a argila. As mesmas ainda realizaram uma oficina de pintura com tintas naturais. As colaboradoras da Ângulo Social expuseram diferentes tipos de solo e junto as que produziram tintas de diferentes cores. Após a produção das tintas as moradoras de Além Paraíba pintaram os seus vasos e em seguida plantaram mudas de suculentas nos vasos produzidos por elas. A oficina foi muito elogiada e todas as participantes demonstraram interesse, entusiasmo e envolvimento no desenvolvimento da ação.