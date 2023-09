Palestra “ 7 Passos da Prosperidade” reúne integrantes do Além Vest Moda do núcleo do Programa Empreender da ACEAP

Na noite do dia 18 de agosto, a Associação Comercial de Além Paraíba foi palco de um evento inspirador e transformador: a palestra “ 7 Passos da Prosperidade”, ministrada pelo renomado palestrante Raphael Diniz. O encontro, que reuniu integrantes do Alem Vest Moda, um núcleo do Programa Empreender da Associação Comercial, trouxe insigths valiosos para o caminho do sucesso e da realização pessoal.

Com início às 19h, a palestra atraiu a atenção das empresárias. O evento não apenas abordou estratégias práticas para o crescimento nos negócios, mas também explorou conceitos amplos de prosperidade, abrangendo aspectos emocionais e psicológicos que influenciam diretamente no desenvolvimento profissional.

Raphael Diniz, conhecido por sua habilidade em engajar e motivar audiências conduziu a palestra de forma dinâmica e envolvente. Ao longo da sua apresentação, ele compartilhou os sete passos fundamentais para alcançar a prosperidade nos negócios e na vida pessoal, combinando sua expertise em desenvolvimento pessoal e empresarial.

Durante o evento os participantes do Além Vest Moda tiveram a oportunidade de se conectar e trocar experiências, fortalecendo ainda mais o vínculo entre os membros do núcleo. O Programa Empreender, promovido pela Associação Comercial, tem como objetivo estimular o desenvolvimento de pequenos negócios locais, proporcionando capacitação, networking e apoio mútuo entre os empreendedores.

Para Alina Gomes, consultora do Além Vest Moda, a palestra foi um momento enriquecedor: “ A palestra do Raphael Diniz trouxe uma nova perspectiva para os nossos integrantes. Os Conceitos compartilhados são fundamentais para o crescimento dos nossos negócios, mas também nos lembra da importância de cultivar uma mentalidade positiva e resiliente.”

A palestra “ 7 Passos da Prosperidade” não apenas reforçou o compromisso da Associação Comercial de Além Paraíba em promover o crescimento econômico da região, mas também ressaltou a importância de investir no desenvolvimento pessoal como base para o sucesso nos negócios. Com o entusiasmo renovado, os integrantes do Além Vest Modas agora estão prontos para traçar novos caminhos em direção à prosperidade e ao empreendedorismo.