Consultorias Individuais de Gestão Financeira impulsiona empreendedores em parceria entre SEBRAE e a ACEAP

Geral Há 2 dias Em ACEAP Palestra “ 7 Passos da Prosperidade” reúne integrantes do Além Vest Moda do núcleo do Programa Empreender da ACEAP Para Alina Gomes, consultora do Além Vest Moda, a palestra foi um momento enriquecedor: “ A palestra do Raphael Diniz trouxe uma nova perspectiva para os nossos integrantes.