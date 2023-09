Câmara de Além Paraíba inaugurou novas dependências

A Câmara Municipal de Além Paraíba realizou uma significativa solenidade em sua sede na noite de 31 de agosto de 2023 para a inauguração de novas dependências do Legislativo Municipal.

A solenidade começou em frente ao prédio da Câmara quando as bandeiras do Brasil, de Minas e de Além Paraíba foram hasteadas pelo Presidente da Câmara, Vereador Mateus Cruz, pelo Prefeito Miguel Belmiro de Souza Júnior e pela Promotora de Justiça, Dra. Adriana Carvalho Pereira e Silva Costa marcando assim a inauguração da nova fachado totalmente refeita.

Já no interior do Plenário aconteceu mais uma parte da inauguração com os pronunciamentos dos Vereadores, do Presidente da Câmara e do Prefeito Municipal de Além Paraíba. Naquele momento foi realizada a inauguração das passarelas táteis para que portadores de deficiência visual possam andar por toda a Câmara, espaço para cadeirantes, banheiros adaptados e todos os demais itens de acessibilidade conforme determina a Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Foram entregues Diplomas de Agradecimento aos Engenheiros e executores da Obras realizada. Em seguida foi inaugurado retrato de Dona Filinha Cruz, ilustre Além-paraibana já falecida que dedicou sua vida a realizar gestos concretos para minimizar o dia a dia dos detentos da então Cadeia Pública da cidade. Sem fazer julgamentos ou avaliações sobre o delito de cada um, Dona Filinha Cruz fazia era uma pessoa presente procurando atender as necessidades básicas dos apenados sendo durante anos e de forma voluntária a única pessoa a se preocupar com os detentos e suas famílias. Filhos, netos, noras, genros e demais familiares de Dona Filinha Cruz se emocionaram ao ver o retrato dela numa das paredes da galeria que conta com fotografias de ilustres e destacados Além-paraibanos.

Após esta parte da solenidade acontece a abertura da fita e da placa que marcaram a inauguração do novo salão nobre e da nova recepção da Câmara Municipal. O Presidente, Vereador Mateus Cruz, agradeceu o apoio de seus pares na realização desta importante obra, agradeceu ao Poder Executivo e aos servidores da Câmara.

Estiveram presentes Além do Prefeito Municipal Miguel Belmiro de Souza Júnior as seguintes autoridades: Secretários Municipais Glaciele Silva Souza (Assistência Social), Cláudio Klein (Saúde), Fernando Silva Ferreira (Procurador Geral), Pablo Teófilo (Cultura, Lazer e Turismo), José Roberto Monteiro Faria (Chefe de Gabinete) e Tatiana Reis Gonçalves (Educação). O Comandante da Polícia Militar de Além Paraíba, o Diretor do Presídio do Município e representantes do Corpo de Bombeiros também compareceram. Os Vereadores Guará das Voluntárias, Simone Cabral, Renata Guerini, José Maria Silva (Tuquinha), Paulinho do Conselho, Luiz do Matadouro, Fernando Cruz e Wesley Dias de Oliveira (Pindura) também marcaram presença.

Servidores e comunidade prestigiaram a inauguração com suas presenças. Após a solenidade foi servido um coquetel aos convidados.

Fonte: Câmara Municipal Site Oficial