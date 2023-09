Além Paraíba registra uma morte por COVID-19

O município de Além Paraíba registrou nesta semana um falecimento por conseqüência da COVID-19. Faleceu no Hospital São Salvador uma paciente idosa. Apesar de estarem todos vacinados, um surto da doença infectou 11 idosos do lar de idosos Asilo Ana Carneiro. A vacina é indispensável para que a doença não se agrave mas em casos específicos (idosos, portadores de doenças crônicas, etc.) o quadro pode evoluir negativamente.

A Secretaria de Saúde e o Lar de Idosos tomaram todas as providências e protocolos para conter o surto, inclusive com a proibição de visitas e isolamento dos internos, mesmo assim pelo menos 3 casos agravaram e forma hospitalizados.

A COVID-19 está tendo uma curva ascendente fruto da baixa cobertura vacinal que ocorre em todo o país.

O secretário municipal de saúde, Cláudio Klein está insistentemente conclamando a população a procurar uma unidade de saúde próxima de sua residência e se vacinar ou completar o ciclo vacinal.

Somente a vacina é capaz de minimizar o agravamento da covid-19.

No final da tarde desta terça-feira (29), o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) atualizou os números semanais sobre a pandemia do novo coronavírus no Brasil. Segundo os últimos dados, o país agora possui 37.771.706 casos confirmados e 705.313 mortes pela Covid-19.

Nos sete dias de contagem, entre 20 e 26 de agosto, foram registradas mais 13.161 contaminações e 143 falecimentos pela doença no país. A taxa de letalidade em todo o território nacional no momento permanece em 1,9%.

O aumento de pessoas infectadas por SARS-CoV-2 na semana voltou a ficar acima dos 10 mil, nesta pós-onda de casos das subvariantes da Ômicron. Desde o começo de março deste ano, o Conass mudou a frequência de divulgação dos números de diária para semanal.

(Fonte: Da redação do Jornal AGORA, com informações do Jornal A Gazeta)