Dr. Rafael é o novo nome na disputa pela sucessão de Miguelzinho na PMAP

Faltando praticamente um ano para as próximas eleições municipais, alguns nomes despontam em Além Paraíba para disputar a sucessão do governo municipal. O atual prefeito, Miguel Belmiro de Souza Júnior, que já cumpre seu segundo mandato, não poderá mais participar do pleito.

Alguns nomes são ventilados para a disputa da Prefeitura, alguns conhecidos pela população, pois já vêm sendo trabalhados há bastante tempo, como o do delegado de polícia e ex-vice-prefeito, Dr. Paulo Henrique Marinho Goldstein.

Outro ex-vice-prefeito, Oberdan Moreira Rocha (presidente do Partido dos Trabalhadores), também ocupa lugar de destaque como provável candidato à Prefeitura de Além Paraíba nas próximas eleições municipais.

O prefeito Miguelzinho havia anunciado que apoiaria, como candidato à sua sucessão, o presidente da Câmara Municipal, Mateus Cruz, porém, recentemente, o vereador fez um vídeo dizendo que não pretende participar da disputa à Prefeitura e que segue pensando em se reeleger para o Legislativo Municipal. Dessa forma, a população acredita que Miguelzinho lançará, como candidato à sucessão, o seu vice, José Márcio Fernandes, o Dedé.

Para surpresa de todos, um novo nome surgiu no cenário político há pouco mais de 1 mês. Trata-se do médico e ex-provedor do Hospital São Salvador, Dr. Rafael Boubée Gracioli. O Dr. Rafael sempre havia rechaçado entrar para a política, mas mudou de ideia recentemente e anuncia que está "candidato a candidato" à Prefeitura de Além Paraíba em 2024. O nome do médico é o mais comentado nos grupos de mensagem da Internet. E vem recebendo apoios preciosos, como o do ex-prefeito Fernando Lúcio Donzeles e dos ex-vereadores Rodrigo França e Betão.

Nesta última semana, o Jornal AGORA foi recebido pelo Dr. Rafael Gracioli, para ouvi-lo a respeito dessa possibilidade e também sobre assuntos polêmicos, como o seu afastamento da provedoria do Hospital São Salvador em função da intervenção realizada pela Prefeitura Municipal em janeiro de 2022.

Como sempre, direto e sem subterfúgios, o médico respondeu a todas as perguntas, criticando a intervenção no HSS; a administração municipal de seu cunhado Miguelzinho; e até mesmo a subserviência de alguns vereadores ao governo municipal.

Rafael Gracioli falou ainda do bloqueio de alguns de seus bens pela Justiça, em função de denúncias do Ministério Público; revelou que alguns desses bens já estão desbloqueados (como a sua caminhonete); e afirmou ter convicção de que será absolvido e que os atuais processos não impedirão sua possível candidatura ao governo de Além Paraíba, para o qual, afirma, está "preparadíssimo".

Leia, na íntegra, a longa, mas esclarecedora entrevista feita pela editora Marilia Rosestolato e o repórter Thiago Filgueiras.

Desde janeiro de 2022, quando se deu a intervenção da Prefeitura de Além Paraíba na gestão do Hospital São Salvador, o Jornal AGORA devia ao Dr. Rafael Boubée Gracioli (ex-provedor do HSS) uma entrevista completa e esclarecedora. Como anteriormente isso não foi feito, este informativo se penitencia, fazendo a matéria jornalística neste momento em que, coincidentemente, muitos nomes já se colocam como possíveis futuros candidatos à sucessão do atual prefeito Miguel Belmiro de Souza Júnior, o Miguelzinho. Dentre esses nomes, um deles é uma grande novidade: o do médico Dr.Rafael Gracioli. Para ouvi-lo a esse respeito e sobre outros assuntos que poucas vezes foram levados à imprensa de Além Paraíba, o Jornal AGORA procurou o Dr. Rafael, e a equipe de reportagem foi recebida em uma entrevista de mais de duas horas. Como sempre, ele não se esquivou de nada. respondeu todos os questionamentos com muita firmeza.

O médico iniciou a sua conversa contando um pouco de sua trajetória: quando veio para Além Paraíba, começou a atuar como médico no Hospital São Salvador. Vendo todos os problemas, inclusive investimento de dinheiro em local errado, no Hospital, ele resolveu buscar apoio para assumir a provedoria do HSS.

“O hospital estava mal administrado. Mas eu, como médico, não tinha muita força para fazer nada. Eu trabalhava no CTI, que tinha à época 5 leitos e 1 respirador. Para mudar, eu tinha que ser provedor”, disse o médico.

Segundo ele, nos primeiros seis meses de sua gestão na provedoria, o Hospital São Salvador mudou e, em dois anos, já estava tudo diferente.

Assumindo a provedoria, conseguiu desbloquear um dinheiro, no valor de R$ 1.500,000,00 (um milhão e meio de reais). No início, foram feitas demissões de funcionários, que estavam a mais no quadro e ganhando valores diferentes no mesmo setor.

“Sempre tive o apoio e a fiscalização do Conselho, integrado por pessoas da comunidade”.

Durante sua fala com a reportagem do Jornal AGORA, ele enfatizou que, no período de 10 anos em que foi provedor, reformou o pronto-socorro, a recepção particular, os corredores, a capela, a enfermaria masculina, os quartos particulares, uma parte da pediatria, o telhado do prédio. Dotou o laboratório de novos equipamentos. Adquiriu dez novos respiradores, uma máquina de hemodiálise e camas para o CTI; foco cirúrgico e aparelho de arco em C para o centro cirúrgico; máquinas para a lavanderia; e vestimentas para os funcionários. Com seu relacionamento, conseguiu doação de mesa cirúrgica de última geração. Tudo isso foi realizado com a aprovação do Conselho e prestações de contas à Prefeitura e a todos os órgãos a que a gestão do HSS é subordinada. “Conquistamos as melhorias para que as pessoas da cidade pudessem ser atendidas aqui. Dei credibilidade ao hospital e a população ficou segura e satisfeita.”

A reportagem do Jornal AGORA também questionou o médico Rafael Gracioli sobre o assunto tão polêmico que foi sobre ele ser ou não “pneumologista”. Ele explicou que qualquer médico pode trabalhar em qualquer área, porém não pode se auto-intitular como especialista na área: “Pelo CRM, quem faz pós-graduação, não pode se intitular especialista, mas pode atuar dentro da área. Eu atuo como clínico e em pneumologia. Não posso usar o termo ‘pneumologista’. Isso é meramente burocrático: vários médicos em Além Paraíba procedem assim. Aliás, a maioria dos profissionais da cidade. “Eu sou pós-graduado e alegam que eu não possa me classificar como pneumologista. Mas eu nunca falei que o era. Se alguém se referia a mim como tal, não teve a minha participação.”

Perguntamos ao médico sobre as denúncias contra ele feitas pelo Ministério Público de Minas Gerais. Ele disse que tudo teve início através de postagens de algumas pessoas na internet. “Durante o período de pandemia, um acompanhante de paciente particular foi para a rede social denunciar sobre a demora no atendimento, desconhecendo que, estando o médico no CTI, ele só poderia atender a outra consulta quando houvesse cobertura de outro médico nesse setor”.

A investigação contra o Dr. Rafael começou no primeiro semestre de 2021. O médico garante que tudo está sendo esclarecido; que tem respondido tudo que é solicitado pela Justiça. Disse que tem certeza de que a verdade prevalecerá, e irá provar a inocência.

Em relação a alguns de seus bens, como carro e motocicletas que foram apreendidos no decorrer das investigações, disse que, de acordo com a lei, as apreensões foram ilegais: “Minhas aquisições foram antes do período investigado, reforço que 90% por cento de tais bens são meus antes do período investigado. Inclusive, já estou reavendo alguns desses bens”. De fato, alguns bens, como sua caminhonete, estão sendo desbloqueados.

O senhor teme ser condenado?

“Não creio na possibilidade de uma condenação. Estou com ótima equipe de advogados. O MP, em síntese, me acusa de não ter trabalhado no combate à COVID, o que é uma mentira. A cidade toda sabe que isso não é verdade. A outra acusação é de que as secretárias do hospital atendiam ao telefone para mim. Eu as pagava pra atenderem ao telefone fora do expediente. Elas mesmas podem atestar isso. Quanto a trabalhar no período da COVID,toda a população de Além Paraíba sabe o quanto me dediquei.”

Mas e as denúncias sobre suas ausências no CTI?:

“Sempre que eu saía do setor, quando precisava, havia outro médico de retaguarda. O Dr. Haroldo era um deles, mas sempre teve, além dele, outros médicos”.

Perguntamos ao médico sobre o que tem feito atualmente. O Dr. Rafael disse que está atuando na cidade de Nova Friburgo/RJ, na área de pós-operatório cardíaco. Além de Friburgo, também atua na cidade de Cordeiro/RJ. Em Além Paraíba, atende em algumas clínicas e em seu consultório particular. “Minha imagem profissional não foi abalada em nada”.

E sobre o futuro? O que diz o Dr. Rafael? A resposta teve início com o Dr. Rafael registrando sua ideia de ser candidato a candidato a prefeito nas eleições do próximo ano em Além Paraíba. O médico disse que está em conversas com o ex-prefeito de Além Paraíba, Prof. Fernando Lúcio Donzeles e com os ex-vereadores Rodrigo França e Betão, além de outras lideranças políticas.

Segundo ele, anteriormente, nunca havia pensado em entrar para o meio político “por não gostar disso”. No entanto, seu trabalho de sucesso à frente do Hospital São Salvador e as circunstâncias em que aquela casa de saúde hoje se encontra, após a intervenção da Prefeitura, fizeram com que ele tivesse a ideia de fazer por Além Paraíba a gestão que fez no hospital: “Todas as pessoas que vão ao hospital conhecem bem a grande evolução física e de serviços que aconteceu ali no meu período como provedor e que hoje está sendo descaracterizada. A população está se sentindo insegura.”

Mas como surgiu essa vontade de ser candidato a candidato a prefeito por Além Paraíba?

“Como eu disse no início, eu entrei na provedoria do Hospital com uma única ideia: fazer diferente. Eu via que investiam o dinheiro em local errado. Para mudar, eu tinha que ser provedor. Em seis meses, começou a mudança; em dois anos, estava tudo diferente. Nunca quis deixar a política entrar lá no Hospital. Nunca pensei em entrar para a política, mas diante do que aconteceu comigo, que foi uma coisa política, resolvi ver que tudo o que fazemos são atos políticos. E eu me sinto qualificado para administrar, também, uma prefeitura. Quero tentar mudar o que está errado, tenho certeza de que vou fazer diferente, a começar que não tenho os mesmos vícios ou compromissos políticos de outros nomes que já estão sendo trabalhados há tempos.”

Mas e com relação à legalidade de uma futura candidatura, o senhor tem total tranquilidade?

“Sou ficha limpa. Não tenho nenhuma condenação. Estou tranquilo. Nada me impede. Creio que vou ser absolvido das inverdades de que me acusam, pois o povo sabe que sempre trabalhei no combate à Covid e a acusação afirma que não trabalhei... Na verdade, fui o único médico que trabalhou integralmente naquele período. Estou tranquilo”.

Publicamente essa futura e provável candidatura veio à tona bem recente. Por que essa decisão, digamos, bem tardia?

Porque comecei a receber o incentivo de alguns amigos, que acham que meu nome é forte. Andando pelas ruas de Além Paraíba, sempre encontro pessoas com histórias carinhosas a meu respeito. É muito carinho, gratidão e incentivo, quase que um apelo para que eu volte a cuidar delas.

Já é público o apoio do ex-prefeito Fernando Lúcio ao seu nome, caso se concretize a sua candidatura?

“Sim, já é público. Fernando tem me incentivado e me aconselhado. Ele é um grande político. Tenho aprendido muito. Por exemplo: estou saindo às ruas com intuito de melhor conhecer os problemas da cidade. E estou impressionado com as carências! As pessoas vêm a mim trazendo problemas comunitários que podem ser resolvido com um olhar mais responsável e com um mínimo de boa vontade.

Como tem sido esse contato com o povo, já que o senhor é tido como uma pessoa um tanto “antipática”?

(Risos) Eu não sou uma pessoa antipática, como alguns imaginam. Eu sou, sim, tímido e reservado. E sempre trabalhei muito, né? Nunca sobrou tempo para participar de atividades sociais, reuniões e festas. Essa é uma característica da minha personalidade que, inclusive, estou trabalhando para melhorar esse lado. Tenho, por exemplo, me encontrado com lideranças comunitárias e estou indo a bairros conhecer mais de perto as pessoas e os problemas de bairros como Goiabal, Caxias, Santa Marta, Esplanada, Terra do Santo... Estou indo aos bairros, identificando os problemas. As pessoas me recebem como se já me conhecessem de perto e estão me deixando muito à vontade. E me mostram todo o caos dos lugares em que moram. Além Paraíba está um caos! Mas o Hospital São Salvador me ensinou a lidar com o caos”.

O senhor acha que sua experiência no HSS também o capacita para administrar uma prefeitura?

“Com certeza, essa experiência me permite atuar em qualquer área, pois administrar com escassez de recursos dá a você grande jogo de cintura. A saúde do Município está hoje muito precária e, mais do que ninguém, eu sei o que fazer para melhorá-la. Na época da pandemia, a Prefeitura assumiu a saúde. O Prefeito me procurou e, enquanto ele fez o que sugeri, tudo deu certo. Quem não lembra disso? O povo não esquece!

Foi a bagagem de gestão do hospital que me animou a uma futura candidatura para as próximas eleições”.

A qual partido está filiado?

“Nunca fui filiado a partido político. Mas como uma possível candidatura me exige essa filiação, estou em conversa com o PSB. E outros três partidos já me abriram suas portas”.

Política também precisa de dinheiro. O Senhor vai cavar esses apoios financeiros?

“Não quero ficar na mão de empresários. Várias pessoas amigas me ofereceram apoio financeiro. Quero somente que a cidade ganhe. Entrando em uma campanha, não pretendo gastar tanto dinheiro assim”.

Pretende buscar apoio junto a atuais vereadores?

“Quando da intervenção municipal, a Câmara quase que integralmente apoiou a ação do atual prefeito. Agora, felizmente, vários vereadores constatam que isso foi um mal. Estou aguardando o desenrolar da situação para avaliar a busca de apoio de alguns vereadores que estejam realmente preocupados com a cidade e com a saúde do Município”.

Vamos pensar sob hipótese de o Senhor vir mesmo candidato e vencer as eleições municipais. Uma pergunta direta: o Senhor manterá o Hospital São Salvador sob intervenção da Prefeitura de Além Paraíba?

“Não! De forma alguma! A primeira coisa é tirar o Hospital das mãos da Prefeitura. Vamos devolvê-lo ao CONSELHO, que vai escolher livremente o futuro provedor, como sempre foi”.