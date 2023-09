Promotor de Justiça participa de reunião com comunidade escolar da Escola Anna Mattos de Oliveira

A Secretaria Municipal de Educação, na tarde do dia 30/08, promoveu nas instalações da Escola Municipal Anna Mattos de Oliveira ( anexo CEC), reunião entre a comunidade escolar, o Promotor Dr. José Gustavo, membros da Secretaria Municipal de Educação e funcionários da escola para buscar reforçar as parcerias e estabelecer esclarecimentos à população sobre as responsabilidades dos pais, da escola e do poder público em relação aos cuidados com as crianças.



A Promotoria da Infância e Juventude de Além Paraíba realizou, uma Escuta Social com os pais e responsáveis, professores e a direção da Escola Municipal Anna Mattos de Oliveira (CEC). A ação ocorre no âmbito do Procedimento Administrativo voltado ao acompanhamento das políticas públicas na área da educação especialmente na Escola voltadas a prestar esclarecimentos e promover ações preventivas. A Escuta Social é um dos objetivos do Plano de Atuação da Promotoria de Justiça.

No encontro, professores, pais e a direção da Escola apontaram problemas que comprometem a viabilização de uma boa relação de ensino e aprendizagem.

Os responsáveis puderam fazer perguntas, expor elogios e críticas, dar sugestões e colocar seu ponto de vista.

Foi encontro muito produtivo visando a melhoria da Educação Municipal.